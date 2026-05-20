SOCIEDAD
Las cuatro claves que sentencian a Andic, el hijo del fundador de Mango: contradicciones y obsesión por el dinero
Participación activa y premeditaria de Jonathan en la muerte de su padre Isak Andic
Sigue la investigación alrededor del fallecimiento del propietario de Mango, Isak Andic. El hijo, Jonathan Andic, ha salido en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le ha impuesto la jueza de Martorell (Barcelona), que lo investiga por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre en diciembre de 2024.
El fundador de Mango falleció tras precipitarse por un barranco de 150 metros en el Camino de Les Faixades y tras dos años de investigación policial, se detuvo a Jonathan como principal acusado del caso. Las sospechas sobre el hijo no dejan de aumentar a medida que salen a la luz nuevos indicios.
1. Visitas antes del fallecimiento
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores son las visitas realizadas por Jonathan al mismo sendero días antes de la caída mortal. Según consta en el sumario, acudió hasta en tres ocasiones durante la semana previa, concretamente los días 7, 8 y 10 de diciembre. Para la magistrada, estos desplazamientos podrían demostrar que conocía perfectamente el terreno donde ocurrieron los hechos.
2. La caída no corresponde con una caída
La autopsia también ha supuesto un giro importante en la investigación. Los forenses concluyen que las lesiones sufridas por Isak Andic no son compatibles con un simple resbalón accidental. El informe apunta a una caída con una mecánica distinta, similar a la de alguien que hubiera sido impulsado o lanzado pendiente abajo, con los pies por delante, debilitando aún más la versión inicial defendida por Jonathan.
3. Mala relación familiar
Otro de los elementos que pesa sobre el hijo del empresario es la complicada relación familiar que mantenían desde hacía años. Según fuentes cercanas al entorno familiar, Isak Andic había decidido destinar gran parte de su patrimonio a una fundación, una decisión que habría provocado tensiones con Jonathan. Poco antes de la excursión, el hijo intentó acercar posturas y propuso pasar tiempo juntos en la montaña.
4. Cambio de dispositivo
Los investigadores también analizan movimientos considerados sospechosos relacionados con los dispositivos móviles de Jonathan Andic. Tras la muerte de su padre, cambió de teléfono y se detectó el borrado de contenido relevante de su antiguo dispositivo. La policía considera que esta actuación podría tener relación con la desaparición de información importante para esclarecer lo ocurrido.
A pesar de la gravedad de los indicios, Jonathan Andic ha evitado por ahora el ingreso en prisión después de abonar una fianza de un millón de euros en apenas 20 minutos, con las siguientes obligaciones.
- Retirada inmediata del pasaporte.
- Prohibición absoluta de abandonar el territorio nacional.
- Obligación de comparecer semanalmente ante la autoridad judicial
La causa continúa abierta por homicidio mientras la jueza sigue recopilando pruebas y declaraciones para determinar si la muerte del fundador de Mango fue realmente un crimen planificado.
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