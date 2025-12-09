Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PENSIONES

Cuánto subirán las pensiones en 2026 y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación

A partir del próximo año entrarán en vigor varias reformas que revolucionarán el sistema

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz (1)

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz (1) / José Luis Roca

Emma Ferrara

La inflación y la subida de precios generan preocupación en toda España, pero quienes están a punto de jubilarse tienen otro motivo de inquietud: su pensión. Los trabajadores buscan asegurar la pensión máxima, ya que se convertirá en su principal fuente de ingresos.

En los últimos años, el sistema de pensiones ha experimentado varios cambios que afectan directamente a quienes se acercan a la jubilación. Uno de los más destacados es el aumento de la edad de jubilación y la exigencia de más años cotizados para acceder a la pensión completa.

Sin embargo, el próximo año, las pensiones contributivas se incrementarán en función de la media del Índice de Precios al Consumo (IPC) estimada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Según los últimos datos publicados, las pensiones aumentarán un 2,7%, aunque la cifra definitiva llegará el 12 de diciembre.

Así quedarían las pensiones en 2026, con sus cuantías brutas mensuales y una revalorización del 2,7%

  • Jubilación contributiva media: de 1.506 euros al mes a 1.546 euros
  • Viudedad media: de 935 euros al mes a 960 euros
  • Incapacidad permanente media: de 1.209 euros al mes a 1.241 euros
  • Pensión máxima (2025): de 3.267,60 euros al mes a 3.357 euros
  • Pensión mínima (sin cónyuge): de 874 euros al mes a 899 euros
  • Pensión mínima (con cónyuge a cargo): de 1.127 euros al mes a 1.160 euros

Cambios en las pensiones el próximo año

A partir del 2026 entrarán en vigor varias reformas que revolucionarán el sistema:

  • Edad de jubilación: 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Aquellos que superen este umbral podrán jubilarse a los 65.
  • Nuevo método dual de cálculo: los jubilados podrán elegir la base reguladora más favorable. Se sumarán las 302 bases más altas de los últimos 304 meses y se dividirá el total entre 352,33. Esto significa que podrán descartar los peores meses, de modo que los periodos de empleo inestable tengan menos impacto en la pensión final.
  • Impacto económico: estas medidas implicarán un gasto adicional de más de 6.000 millones de euros en 2026.

Las reformas que entrarán en vigor en 2026, junto con la revalorización prevista, supondrán un cambio relevante en la Seguridad Social. Aunque todavía hay que esperar al IPC de noviembre definitivo, se estima un aumento cercano al 2,7%, que beneficiará a millones de personas.

