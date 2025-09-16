Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El coste de la 'nueva cara' de Jorge Javier Vázquez: Esto es lo que podría haber pagado

El presentador ha comenzado la temporada televisiva sorprendiendo a los espectadores con su nueva apariencia

Javier Fidalgo

Esta semana, Jorge Javier Vázquez ha causado un gran revuelo entre la audiencia con su renovada apariencia. El presentador ha comenzado la temporada al mando de 'Supervivientes All Stars' y 'El diario de Jorge', sorprendiendo a los espectadores con una operación estética.

En este contexto, la revista 'Pronto' ha publicado en su último número cuál sería el coste aproximado de la intervención. Según el citado medio, el tratamiento estaría compuesto por varios procesos.

La publicación ha consultado a varios cirujanos expertos, que han valorado las intervenciones como un posible "full face". Este proceso podría incluir un lifting facial, una rinoplastia y blefaroplastia.

La estimación del conjunto de procedimientos asciende hasta los 15.000 euros, según 'Pronto'. Por su parte, el presentador hizo una sutil referencia a su operación en su primera aparición televisiva de la nueva temporada.

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge' / TELECINCO

"Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarnos", comentó el comunicador. Hasta el momento, el periodista no ha decidido no hacer más declaraciones sobre la intervención.

En otra publicación, la revista 'Semana' ha consultado la opinión del cirujano plástico Ramón Gómez Saucedo, de Clínica Menorca: "Se ven los ojos mucho mejor, y yo creo que podría haber una blefaroplastia. También parece que le han trabajado las mejillas y el cuello".

Por otro lado, también explicó que "seguramente se ha puesto un poco de toxina botulínica, y esto hace, en ocasiones, que no se muevan adecuadamente todos los músculos de la gesticulación, que son los que producen las arrugas, y que en algunas expresiones se vea como enfadado".

Finalmente, Gómez Saucedo cree que Jorge Javier "ha rejuvenecido su aspecto, con más equilibrio en su cara y en su cuello". También destaca "sus mejillas y sus ojos, lo cual parece sugerir que se ha sometido a algún tratamiento o alguna cirugía, seguramente de los párpados y de las mejillas y el cuello".

