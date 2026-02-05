Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TELEVISIÓN

¿Cuánto dinero se queda Hacienda del bote de 'Pasapalabra'?

Rosa Rodríguez o Manu Pascual, uno de los dos, se llevará el mayor bote de la historia del programa

'Pasapalabra', en el punto de mira

'Pasapalabra', en el punto de mira / SPORT

Andrea Riera

Andrea Riera

Por fin ha llegado el día. Este jueves 5 de febrero a las 23 horas, Rosa Rodríguez o Manu Pascual, uno de los dos, se llevará el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', que supera los 2.700.000 euros.

Más allá de quién acabe llevándose el bote, los concursantes ya han acumulado importantes cifras económicas durante su paso por el programa. La gallega de origen argentino ha conseguido casi 170.000 euros, frente a los 270.000 del madrileño.

Tras más de 300 programas compitiendo por el bote, los jóvenes han protagonizado el duelo más longevo de la historia del concurso. Este jueves, Rosa alcanzará las 307 emisiones, mientras que Manu llegará a las 437.

A lo largo de su trayectoria, ambos han empatado en 91 ocasiones, aunque el balance global de victorias favorece al madrileño, con 120 triunfos frente a los 95 de la joven.

Cuánto dinero se queda Hacienda del bote

Aunque el bote repartirá 2.716.000 euros, el aspirante que consiga resolver por completo 'El Rosco' no se llevará esa cifra íntegra. Los premios de concursos y sorteos en España tienen un mínimo exento de 40.000 euros, y sobre lo que supere esa cantidad se aplica un impuesto especial del 20 %, que Hacienda descuenta directamente al cobrar el premio.

En este caso, eso significa que de los 2.716.000 euros, la Agencia Tributaria se quedará con 535.200 euros, y el ganador recibirá aproximadamente 2.180.800 euros netos.

