Cuánto dinero puedes perder con la jubilación anticipada: así son las penalizaciones

La jubilación es uno de los momentos más esperados para millones de trabajadores. En algunos casos, muchos empleados consideran la jubilación anticipada cuando se acercan a la edad de jubilación.

No obstante, solicitar la prestación con antelación implica una serie de penalizaciones que hay que tener en cuenta. Además, los solicitantes deben cumplir con varios requisitos y condiciones.

Con la jubilación anticipada, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores, un porcentaje que reduce el importe de la pensión. Sin embargo, esta cantidad varía según la situación del solicitante.

En primer lugar, es importante diferenciar entre la jubilación anticipada voluntaria, disponible hasta dos años antes de la edad requerida, y la jubilación anticipada involuntaria, que lo hace hasta cuatro.

Tabla oficial de las reducciones establecidas por la Seguridad Social para las jubilaciones anticipadas. / Seguridad Social

En cualquiera de los dos perfiles, el coeficiente será mayor o menor según los años de cotización del empleado. Por otro lado, también se cuentan los meses exactos que quedan hasta la edad requerida.

A partir del 1 de enero de 2026, la edad de jubilación anticipada se verá modificada. Estos cambios afectarán a los coeficientes reductores, aplicando una reducción progresiva en la pensión, teniendo en cuenta las características mencionadas.

En 2026, podrán solicitar la jubilación anticipada voluntaria con 63 años aquellas personas que tengan un mínimo de 38 años y tres meses cotizados. Mientras, podrán solicitar la jubilación anticipada involuntaria con 61 años las personas que hayan alcanzado el mínimo, y 62 años y diez meses para quienes no lo hagan.

Finalmente, cabe destacar que la prestación voluntaria anticipada con un periodo mayor a los 24 meses no tiene derecho a pensión. De la misma forma, tampoco lo tiene la involuntaria de 48 meses, así como para los trabajadores que no hayan alcanzado el mínimo de cotización.