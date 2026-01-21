Cuándo se volverá a reanudar el servicio de Rodalies de Catalunya

España atraviesa una semana negra en su red ferroviaria. El lunes, un descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) conmocionó al país, con múltiples heridos y más de 40 víctimas mortales.

Un día después, un nuevo accidente sacudió Catalunya, cuando a las 21 horas, un tren de la línea R4 de Rodalies chocó contra un muro caído sobre las vías entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, provocando un descarrilamiento y la muerte de una persona que iba en la cabina, aunque no era el maquinista, así como cinco heridos graves, otros seis menos graves y 26 leves.

Como consecuencia del accidente en Catalunya y por los daños en la infraestructura, Adif ha suspendido por completo el servicio de Rodalies. La medida afecta a todas las líneas de cercanías y ha dejado a cientos de miles de usuarios sin transporte, generando un caos en estaciones y desplazamientos diarios.

Técnicos y maquinistas están recorriendo toda la red afectada, revisando tramo a tramo puentes, túneles y vías, para detectar cualquier peligro que pudiera comprometer la circulación. Esta inspección es necesaria debido a los daños provocados por el temporal que acompañó al accidente, incluyendo desprendimientos de piedras y árboles sobre la vía.

Por ahora no hay una fecha concreta para la reanudación completa del servicio. Las autoridades han señalado que los trenes solo volverán cuando se pueda garantizar la seguridad de todos los pasajeros y trabajadores, y que la vuelta será progresiva, comenzando por los tramos menos afectados.

A las 9:30 horas de este miércoles se celebrará una reunión del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya), con participación de Renfe, Adif y del Govern, en la que se hará balance de esas marchas de comprobación y se decidirá si se retoma el servicio de Rodalies.

Noticias relacionadas

Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha advertido que "este miércoles será un día complicado" y que la población debe evitar desplazamientos innecesarios. A pesar de reforzar los transportes interurbanos, no habrá autobuses especiales de Renfe, ya que no ha habido margen de tiempo para habilitarlos.