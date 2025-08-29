Cuándo empieza el curso escolar en Cataluña 2025-2026: fecha, vacaciones y festivos

Como cada año, el debate está servido. Elegir la fecha de inicio del curso escolar en Cataluña es toda una odisea y es que siempre habrá personas que no estén de acuerdo con la seleccionada.

Toda esta controversia empezó en el año 2022, cuando el Departament d’Educació decidió adelantar el inicio de curso al 5 de septiembre, una semana antes de lo habitual. Fue una decisión unilateral, sin previo aviso ni negociación, que generó muchas protestas por parte de los sindicatos y el sector educativo.

La Generalitat argumenta que empezar antes de la Diada (el 11 de septiembre) ayuda a tener una conciliación familiar. Sin embargo, el profesorado defiende que necesita más tiempo para preparar el curso después del verano.

El pasado mes de mayo, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó que el curso escolar 2025-2026 empezará el lunes 8 de septiembre para los alumnos de infantil, de primaria y de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Sin embargo, los estudiantes de FP y Bachillerato comenzarán el viernes 12.

Vacaciones escolares

En cuanto a las vacaciones, como es habitual, se realizará un parón por Navidad del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos incluidos. El segundo parón será en Semana Santa del 28 de marzo al 6 de abril de 2026, ambos incluidos.

Días festivos

Los festivos serán los oficiales especificados en el calendario laboral:

Jueves 11 de septiembre : Diada Nacional de Catalunya.

: Diada Nacional de Catalunya. Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción.

: Día de la Inmaculada Concepción. Viernes 1 de mayo: Día Internacional del Trabajo.

Además de estos, habrá dos días de fiesta local y cuatro días de libre disposición que los elegirá cada centro.

Este año los centros educativos empezarán con 30.956 alumnos menos, ya que han cerrado 83 grupos: 25 en I-3 y 58 en 1ª de la ESO. Los más pequeños serán 1.252 menos que este año y en 1º de la ESO serán 5.194 menos.