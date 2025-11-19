PENSIONES
Cuándo cobrarán los pensionistas la paga extra de Navidad: estos son los bancos que adelantarán el ingreso
Las pensiones se abonan en 14 pagas
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicó los datos de octubre de este año, que reflejan que el gasto total de pensiones en España fue de 13.675,80 millones de euros, suponiendo una cifra récord.
Según el Gobierno, en ese mes se abonaron 10,4 millones de pensiones. La pensión media del sistema alcanza los 1.315,30 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.
Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas: una por cada mes del año más dos pagas extraordinarias.
Lo más habitual es que el importe se reciba en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, excepto en junio y noviembre, cuando se incluyen las pagas extraordinarias correspondientes a verano y Navidad.
Aunque se espera que la paga extra de Navidad de 2025 se ingrese entre el 22 y el 25 de noviembre, algunos bancos pueden adelantar la fecha de cobro, generando pequeñas variaciones mes a mes.
Fecha de cobro de la paga extra de Navidad según el banco
- Unicaja, Bankinter y Caja de Ingenieros: el viernes 21
- CaixaBank y Santander: el lunes 24 de noviembre
- BBVA, Ibercaja, Banco Sabadell, Kutxabank, ING, Abanca y Cajamar: el martes 25 de noviembre
Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.
- Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026
- Detienen a un árbitro de Primera División e hijo de un exfutbolista tras asesinar a su exnovia
- Robinho abandona la cárcel de Tremembé: el giro que nadie esperaba en su vida tras la condena
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul
- Paula Badosa se sincera en 'La Revuelta' sobre su relación con Tsitsipas y lanza un dardo: 'Estamos en ese momento
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
- La ayuda vital de la Seguridad Social que garantiza un mínimo de 658,81 euros: cuantías y requisitos para llegar a fin de mes
- Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo