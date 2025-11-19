Cuándo cobrarán los pensionistas la paga extra de Navidad: estos son los bancos que adelantarán el ingreso

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicó los datos de octubre de este año, que reflejan que el gasto total de pensiones en España fue de 13.675,80 millones de euros, suponiendo una cifra récord.

Según el Gobierno, en ese mes se abonaron 10,4 millones de pensiones. La pensión media del sistema alcanza los 1.315,30 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas: una por cada mes del año más dos pagas extraordinarias.

Lo más habitual es que el importe se reciba en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, excepto en junio y noviembre, cuando se incluyen las pagas extraordinarias correspondientes a verano y Navidad.

Aunque se espera que la paga extra de Navidad de 2025 se ingrese entre el 22 y el 25 de noviembre, algunos bancos pueden adelantar la fecha de cobro, generando pequeñas variaciones mes a mes.

Fecha de cobro de la paga extra de Navidad según el banco

Unicaja, Bankinter y Caja de Ingenieros: el viernes 21

el viernes 21 CaixaBank y Santander: el lunes 24 de noviembre

el lunes 24 de noviembre BBVA, Ibercaja, Banco Sabadell, Kutxabank, ING, Abanca y Cajamar: el martes 25 de noviembre

Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.