PENSIONES
Confirmado: este es el día que se cobran las pensiones en agosto en cada banco
Las pensiones se abonan en 14 pagas
Según datos de EpData, en julio de 2025, el gasto total de pensiones en España fue de 13.588,80 millones de euros, suponiendo un aumento del 6,21% con respecto al mismo mes del año pasado.
La Moncloa compartió que en julio se abonaron un total de 10.357.872 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. La pensión media alcanza los 1.311,90 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior.
Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año más dos pagas extraordinarias que se ingresan en los meses de junio y noviembre junto a la nómina de la pensión correspondiente a estos meses.
Lo más habitual es que se reciba la cantidad en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, aunque en junio y noviembre incluirá una paga extra.
Sin embargo, hay algunos bancos que optan por adelantar la fecha de cobro, generando variaciones mes a mes.
Fecha de cobro de las pensiones en agosto según el banco
- Jueves 21 de agosto: Unicaja, Bankinter
- Viernes 22 de agosto: Banco Santander y Caja de Ingenieros
- Domingo 24 de agosto: CaixaBank
- Lunes 25 de agosto: ING, Ibercaja, Banco Sabadell, Abanca, Cajamar y Kutxabank
Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.
