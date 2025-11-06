Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025 según tu banco

Un hombre saca dinero del cajero. / EFE

Emma Ferrara

Según informaron desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de personas en situación de desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de octubre ha subido en 22.101 personas respecto a septiembre, lo que supone un incremento del 0,91 %.

A día de hoy, el número total de parados en España se sitúa en 2.443.766 personas, una cifra que, pese al repunte mensual, sigue siendo la más baja registrada en un mes de octubre desde 2007. Este dato destaca la tendencia de mejora del mercado laboral.

Desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que el SEPE realiza los pagos de las prestaciones por desempleo entre los días 10 y 15 de cada mes, aunque las fechas exactas pueden variar en función del calendario laboral y de los acuerdos de colaboración con las distintas entidades bancarias.

Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto habitual que muchos bancos adelanten el ingreso del paro, permitiendo que los beneficiarios reciban el dinero una semana antes de lo previsto oficialmente.

Fechas previstas para el cobro del paro en noviembre de 2025

  • A partir del martes 4 de noviembre: Openbank y Banco Santander
  • A partir del jueves 6 de noviembre: Banco Mediolanum
  • A partir del lunes 10 de noviembre: Caja de Ingenieros, Abanca, Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajamar, Cajasur, Caja Rural, Ibercaja, Imaginbank, ING, N26 y Unicaja

En cualquier caso, los expertos recomiendan consultar directamente con el banco para confirmar la fecha exacta del ingreso, ya que puede variar incluso dentro de una misma entidad según la comunidad autónoma o el tipo de prestación.

Además, el SEPE recuerda que los beneficiarios pueden comprobar el estado de su prestación en cualquier momento a través de su sede electrónica o mediante la aplicación móvil oficial.

