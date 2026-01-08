Cuándo se cobra el paro en enero de 2026: estas son las fechas según el banco

Según informaron desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de personas en situación de desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de diciembre se redujo en 16.291 personas respecto a noviembre, lo que supone un descenso del 0,67%.

A día de hoy, el número total de parados en España se sitúa en 2.408.670 personas, y en términos interanuales, el paro ha descendido en 152.048 personas (-5,94%) y suma 56 meses de caídas interanuales consecutivas.

Desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que el SEPE realiza los pagos de las prestaciones por desempleo entre los días 10 y 15 de cada mes, aunque las fechas exactas pueden variar en función del calendario laboral y de los acuerdos de colaboración con las distintas entidades bancarias.

Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto habitual que muchos bancos adelanten el ingreso del paro, permitiendo que los beneficiarios reciban el dinero una semana antes de lo previsto oficialmente.

Para enero de 2026, se espera que el pago oficial del SEPE se realice alrededor del 10 de enero, y al ser sábado, se traslada al siguiente día hábil. Sin embargo, algunos bancos pueden adelantar el ingreso entre el 5 y el 9 de enero, según la entidad.

Fechas previstas para el cobro del paro en enero de 2026

A partir del miércoles 7 de enero: Openbank, Ibercaja, Banco Sabadell y Banco Santander

Openbank, Ibercaja, Banco Sabadell y Banco Santander A partir del sábado 10 de enero: Bankinter, BBVA, Caixabank, Kutxabank, Cajamar, Imaginbank, Ibercaja, ING y Unicaja

En cualquier caso, los expertos recomiendan consultar directamente con el banco para confirmar la fecha exacta del ingreso, ya que puede variar incluso dentro de una misma entidad según la comunidad autónoma o el tipo de prestación.

Además, el SEPE recuerda que los beneficiarios pueden comprobar el estado de su prestación en cualquier momento a través de su sede electrónica o mediante la aplicación móvil oficial.