¿Cuándo es Carnaval en 2026 y por qué cambia de fecha cada año?

El calendario laboral español cuenta con un promedio de 14 días festivos al año: ocho son nacionales y comunes en toda España, cuatro los elige cada comunidad autónoma y dos más corresponden a fiestas locales decididas por cada municipio.

Entre estas celebraciones destaca el Carnaval, una festividad llena de color, música y desfiles que atrae la atención de muchas personas. Sin embargo, puede generar cierta confusión porque no tiene una fecha fija.

¿Por qué cambia de fecha?

El Carnaval se celebra antes de la Cuaresma, por lo que sus fechas dependen del calendario religioso y lunar. Tradicionalmente, el Carnaval termina el día antes del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación para la Pascua.

Como la Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena de primavera, el Carnaval cambia de fecha cada año, cayendo siempre entre febrero y marzo.

Carnaval en 2026

Este año, Carnaval comienza el jueves 12 de febrero (Jueves Lardero), día en el que tradicionalmente los cristianos disfrutaban de un último festín con carne antes del inicio de la Cuaresma, y termina el miércoles 18 de febrero (Miércoles de Ceniza), con el cierre oficial de las celebraciones.

12 de febrero : Jueves Lardero.

: Jueves Lardero. 13 de febrero : Viernes de Carnaval.

: Viernes de Carnaval. 14 de febrero : Sábado de Carnaval y San Valentín.

: Sábado de Carnaval y San Valentín. 15 de febrero : Domingo de Carnaval.

: Domingo de Carnaval. 16 de febrero : Lunes de Carnaval.

: Lunes de Carnaval. 17 de febrero : Martes de Carnaval.

: Martes de Carnaval. 18 de febrero: Miércoles de Ceniza.

Aunque estas fechas se celebran en toda España, el Carnaval no es festivo nacional, por lo que cada comunidad o municipio decide si declara día no lectivo, especialmente el lunes o martes de Carnaval.