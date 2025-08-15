Suscripción

¿Cuáles son los supermercados que abren hoy, 15 de agosto, en Catalunya?

Este viernes tiene lugar la festividad de la Asunción de la Virgen en toda España

Los supermercados abiertos durante el festivo.

Este viernes, 15 de agosto, tiene lugar uno de los festivos más importantes de 2025. La festividad de la Asunción de la Virgen está marcada en el calendario de miles de trabajadores, que aprovecharán este puente para iniciar sus vacaciones.

No obstante, las personas que se quedan en casa pueden necesitar hacer la compra. En este contexto, muchos supermercados han decidido abrir sus tiendas, en su horario habitual o en horario reducido.

La apertura y cierre de las grandes superficies puede variar en función de la ubicación del establecimiento. Además, es posible que en las zonas turísticas permanezcan abiertas con su horario habitual, debido a la afluencia de visitantes.

Horario de los supermercados en el Día de la Asunción 2025

Mercadona

La cadena de supermercados de Juan Roig sigue una política comercial donde acostumbra a cerrar la mayoría de domingos y festivos. En este caso, el 15 de agosto no será una excepción y ofrecerá descanso a sus trabajadores.

Carrefour

Los supermercados franceses abrirán la mayoría de sus tiendas en Catalunya durante el festivo. Sin embargo, los horarios pueden variar en función de la ubicación y del tipo de establecimiento. En este caso, es recomendable comprobar el horario en su página web.

Lidl

La mayoría de supermercados Lidl estarán cerrados durante el día de la Asunción de la Virgen. No obstante, la cadena alemana tiene algunos establecimientos en zonas turísticas que seguirán abriendo en su horario habitual (09:00 h a 22:00 h).

Caprabo

En Caprabo, algunas tiendas pueden permanecer abiertas en días festivos con un horario reducido, pero otras pueden estar cerradas. En cualquier caso, se recomienda consultar en Internet el horario del establecimiento más cercano.

Alcampo

La mayoría de hipermercados Alcampo permanecerán abiertos sin alteraciones en su horario habitual. Con alguna excepción, las tiendas estarán disponibles desde las 9 horas de la mañana hasta las 22 horas de la noche.

Día

La cadena española suele abrir sus supermercados en días festivos con un horario reducido. Ahora bien, es probable que algunos establecimientos permanezcan cerrados en las zonas menos pobladas.

