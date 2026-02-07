Cuáles son los motivos del aumento de precio de los huevos: "La docena podría llegar hasta los cuatro euros"

Los huevos son uno de los alimentos que más han aumentado su precio en la cesta de la compra. Durante los últimos doce meses se ha producido una subida del 22,5%, superando los tres euros por kilogramo.

Según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), el mayor incremento de precio tuvo lugar en primavera, con una subida del 7,2% en marzo y 5,7% en abril. En octubre, el precio volvió a tener una subida del 5,1% respecto al mes anterior.

Con este incremento, los huevos se sitúan como el producto alimenticio que más se ha encarecido en 2025. De hecho, supera a otros alimentos como el café, la carne de vacuna y el chocolate.

Por este motivo, el programa presentado por Gonzalo Miró y Marta Flich en La 1, 'Directo al grano', ha dedicado parte de su emisión al tema. Así lo ha explicado uno de los periodistas, Sergio Martín:

"Nos remontamos a 2020 y, por aquel entonces, una docena de huevos nos costaba 1,35 euros. Hoy esa misma compra oscila entre los 3,10 y los 3,30 euros", comenzó el colaborador.

"A este ritmo, los expertos dicen que la docena podría llegar incluso a alcanzar los cuatro euros. Es una subida de más del doble en cinco años que ha convertido a una de las proteínas más humildes en un lujo. Solo en el último año el precio ha subido un 31%", relató en el espacio.

"La subida es mundial", alerta el comunicador. Posteriormente, Martín ha comentado cuáles son las principales razones del incremento del precio de los huevos: "son tres factores".

"La peor ola de gripe aviarde nuestra historia que ha obligado a sacrificar a casi tres millones de gallinas en España (-6%), producir sin jaulas es mejor para los animales, pero cuesta un 20% más y la subida del precio de la energía", detalló Martín. "A este ritmo, el precio de los huevos en febrero podría llegar hasta los casi cuatro euros", sentenció en el programa.