La CSIF, sobre el Consejo General de Muface: "Habrá una gran movilización social como respuesta si la situación no cambia"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su preocupación sobre el futuro de Muface. Al respecto del Consejo General de la mutualidad, han advertido que "habrá una gran movilización social como respuesta si la situación no cambia".

Durante la reunión, se presentó un Plan Estratégico para Muface, donde el Consejo General aseguró que "quieren mejorar la eficiencia y el sistema", mejorando los "sistemas de información sanitaria e impulsando la receta electrónica".

Sin embargo, la mutualidad ha reconocido la falta de recursos humanos de Muface, así como la escasez de competitividad retributiva. En este contexto, CSIF ha vuelto a mostrar su preocupación por la mutualidad.

Consejo General de Muface. / Archivo

De hecho, la CSIF ha señalado que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado "dejan en números rojos" la finanza de la prestación sanitaria. Según los cálculos de Muface, habrá un déficit de 64.137.688,33 euros a finales de 2025, debido al aumento de los gastos.

Por este motivo, el CSIF ha explicado que "la insuficiencia presupuestaria de Muface para hacer frente a sus gastos, en especial al incremento de las necesidades de la financiación del Concierto de Asistencia Sanitaria Nacional, ha obligado a realizar una serie de modificaciones presupuestarias".

Protesta de CSIF en Badajoz. / Andrés Rodríguez

De esta parte, "algunas de las cuales se han realizado con cargo al remanente de tesorería, dada la imposibilidad de detraer de los créditos de otras partidas".

Además, el sindicato también alerta sobre el remitente de Tesorería: "Ha pasado de los 282.250.731,55 euros que había a diciembre de 2024 a los 7.994.046,56 actuales", añade CSIF.

Finalmente, los sindicalistas han mostrado su preocupación por "un desmantelamiento total de la mutualidad" por la situación deficitaria de Muface.