‘Cruyffismo o barbarie’: el homenaje de la revista Líbero a Johan Cruyff diez años después

El 24 de marzo de 2016 fallecía Johan Cruyff, una figura irrepetible que cambió la historia del fútbol dentro y fuera del campo. Diez años después, la revista Líbero le rinde homenaje con un número especial titulado ‘Cruyffismo o barbarie’, una edición que repasa la huella imborrable del técnico que transformó al Barça y al fútbol moderno.

La publicación estará disponible a partir del domingo 22 de marzo junto a SPORT (7,50 euros más el precio del diario) y también se distribuirá con otras cabeceras del grupo como El Periodico, Regió7 y Diari de Girona. Un lanzamiento especial que coincide con el décimo aniversario de la muerte del técnico neerlandés, convertido en icono cultural más allá del deporte.

Entre los contenidos destacados de este número especial aparecen firmas reconocidas como Sergi Pàmies, autor de ‘El manual cruyffista’, o David Carabén con ‘El 11+6’. También participa Jordi Cruyff, actual director deportivo del Ajax, quien analiza el impacto de su padre tanto en el fútbol como en su vida personal. A su vez, Juan Manuel Asensi rememora la histórica Liga de 1974, mientras que Emilio Butragueño aporta la visión desde el eterno rival en la época del Dream Team.

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El homenaje lo completa también la mirada institucional de Joan Laporta, que no esconde la profunda influencia que Cruyff tuvo en su trayectoria y en la identidad del club. Porque hablar de Cruyff es hablar de una idea, de una manera de entender el fútbol y la vida que sigue vigente diez años después.