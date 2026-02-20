La cruda realidad del salario de los actores en series de televisión: "Unos 2.035 euros"

El actor español Fernando Ramallo ha sacudido las redes sociales con una revelación impactante sobre los sueldos reales en la industria audiovisual española, calculando que el salario mínimo para series de televisión se reduce a apenas 2.035 euros al mes una vez descontados todos los gastos y períodos sin rodaje.

El drama tras las cifras brutas

Conocido por sus apariciones en diversas series y películas, Ramallo compartió en un vídeo de TikTok un análisis detallado basado en el convenio colectivo del cine y la televisión publicado en el Boletín Oficial del Estado. Para un protagonista en una serie, el sueldo bruto mensual parte de los 10.354 euros, un secundario cobra alrededor de 7.578 euros y un actor de reparto unos 5.710 euros.

Sin embargo, estos contratos rara vez superan los cuatro a seis meses anuales, dejando a los profesionales sin ingresos el resto del año. Tomando como ejemplo 41.052 euros brutos anuales para un protagonista, se descuenta el 15% para el agente (unos 6.158 euros) y aproximadamente el 30% por IRPF (12.268 euros), resultando en 24.426 euros netos. Prorrateados en 12 meses, eso da justo los 2.035 euros mensuales.

Ramallo destaca que solo las estrellas consolidadas, con contratos en producciones de alto perfil como Netflix o Amazon, logran cifras sustancialmente superiores, mientras que la base de la profesión lidia con una precariedad crónica agravada por la intermitencia laboral.

Este desglose resalta las disparidades en un sector que ha crecido exponencialmente con el boom de las plataformas de streaming, pero donde el glamour de las pantallas choca frontalmente con la realidad económica de muchos intérpretes.

La viralidad del vídeo de Ramallo subraya un debate necesario sobre la sostenibilidad de las carreras artísticas en España, comparado con mercados como el estadounidense, donde los pagos por episodio pueden multiplicarse por diez respecto a lo que vemos en nuestro país.