ECONOMÍA
El crucial consejo de Ale Galán, deportista de élite, sobre cómo invertir: "Tengo claro que..."
El jugador de pádel se sincera sobre los planes que tiene para cuando acabe su carrera deportiva
El mundo del deporte ha engendrado numerosos expertos en inversión que han logrado mantener un muy buen nivel económico después de su carrera profesional. Hablamos de aquellos deportistas que han tenido un plan sólido con el incrementar sus ingresos tras abandonar la disciplina a la que han dedicado su vida.
Algo que solo se produce cuando la persona tiene la capacidad de planificación suficiente, lo cual es crucial para poder invertir de forma correcta, según Ale Galán. Pero, ¿qué tiene pensado el jugador de pádel para cuando deje la raqueta?
En una reciente entrevista con Bussiness People, Ale Galán compartía un consejo crucial sobre cómo convertirte en un inversor exitoso: lo ideal es que las inversiones se hagan en aquellos campos que conoces a la perfección.
"Tengo claro que lo que decida estará relacionado con el pádel y el deporte en general. Es el mundo que mejor conozco y dónde más cómodo me encuentro", comentaba Ale Galán al respecto.
En este mismo sentido, muchos deportistas de élite siguieron esta tendencia en el pasado: la mayoría suelen invertir en aquella disciplina deportiva que acababan de dejar justo después de retirarse.
Una jugada que es lógica a todas luces: el riesgo de que la inversión no sea exitosa se reduce significativamente cuando la persona se maneja con soltura dentro del ámbito al que pertenece la misma.
No obstante, Ale Galán compartía un segundo consejo esencial: hay que centrarse en lo que uno hace a cada momento con total intensidad. Algo que queda reflejado en cómo narraba en qué punto se encuentra actualmente a nivel vital:
"De momento, mi foco está puesto en la competición. Los deportistas debemos estar preparados para cuando nuestras carreras lleguen a su fin, pero apenas disponemos de tiempo", relataba el jugador de pádel.
