Cruce de mensajes entre Las Mamarazzi y Joana Sanz, pareja de Dani Alves, por un documental

Joana Sanz no solo ha sido el gran amor del exfutbolsita Dani Alves, sino también su mayor apoyo en los momentos más complicados. Especialmente, cuando el brasileño estuvo acusado de una agresión sexual en los baños de una discoteca de Barcelona y fue condenado a prisión.

Sin embargo, el 28 de marzo, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó por unanimidad el recurso del brasileño y fue absuelto por el delito de agresión sexual. En la misma semana, Joana Sanz, su pareja, anunció que estaba embarazada de Alves.

La de Tenerife está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Por este motivo, junto con el exfutbolista, han decidido plantear la idea de hacer un documental sobre su embarazo, según aseguraron Las Mamarazzis, Lorena Vázquez y Laura Fa.

Aparte, Lorena Vázquez no dudó en opinar sobre esta posibilidad: "Quiero pensar que no habrá ninguna productora interesada. Quiero pensarlo, sobre todo porque me parecería que si eso tiene tanto interés, a ver si hablan de otros temas muy interesantes para la prensa de los cuales no han querido hablar todo este tiempo".

Después de estas declaraciones, Sanz no ha dudado en contestarles diciendo que se trata de una "fake news". Asimismo, ha reconocido que "me han llegado muchas propuestas de productoras y programas a lo largo de estos meses".

Las Mamarazzi vuelven a la carga

Las periodistas no se han quedado calladas tras la acusación de la esposa de Alves: "Nos reiteramos. Han enseñado ese proyecto a una productora que está en Barcelona y que no lo ha querido. El proyecto era hacer una especie de 'docureality' sobre el embarazo".

Además, Lorena Vázquez ha expuesto que si tienen alguna duda "que nos llame, que le daremos el teléfono de la productora a la que llevó ese a ese proyecto". Aunque, ha alertado a la pareja: "Desconozco si tienen representantes o tienen personas que en su nombre están vendiendo productos audiovisuales a productoras".

La periodista no tiene dudas de que "ese proyecto estuvo encima de la mesa de una de las productoras más importantes de este país".