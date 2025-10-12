Un cromo de Lamine Yamal casi alcanza los 100.000 euros en una subasta

En los últimos años, el coleccionismo de cromos y trading cards no ha parado de aumentar en España. Los cromos de fútbol y las cartas coleccionables han formado parte de la infancia de muchas personas. No obstante, esta afición genera un enorme entusiasmo a cualquier edad.

El coleccionismo de cartas firmadas comenzó a popularizarse en Estados Unidos, a través de las estampas de los jugadores más famosos de béisbol, baloncesto y fútbol americano.

Este 'hobby' aparece representado en cientos de películas y series, pero hace tiempo que no resulta ajeno. Hoy en día, es habitual encontrar colecciones de fútbol, de Pokémon, o cualquier otra licencia en los quioscos de nuestro país.

En la actualidad, la marca norteamericana Topps publica una de las colecciones más seguidas a nivel internacional. Por este motivo, un coleccionista australiano ha encontrado una fortuna en un cromo de jugador de nuestra liga, como Lamine Yamal.

El australiano Aaron Morgan es un electricista de la ciudad de Melbourne, aficionado a la colección de cromos. Desde su infancia, Morgan comenzó a coleccionar cartas de Pokémon. Sin embargo, un día decidió invertir 300 dólares australianos (147 euros) en una caja sorpresa de Topps Chrome.

Mientras se producía el reparto, Morgan fue a dormir a la espera del resultado. Cuando despertó, descubrió que había recibido una de las cartas más deseadas del año: la Lamine Yamal 2023/24 Topps Chrome UCC SuperFractor.

Durante una entrevista con 'MatchFit', reconoció que no era consciente de su fortuna: "No tenía idea de lo que había ganado. Tuve que ver el vídeo del sorteo para entender que tenía en mis manos un tesoro".

Posteriormente, Morgan envió la carta a la casa de certificación PSA. El organismo le otorgó la máxima calificación posible, un Gem Mint 10. Después decidió subastarla en Goldin Auctions, y en apenas dos días la subasta superó los 100.000 dólares australianos. Al final, fue vendida por 164.000 dólares australianos, es decir, cerca de 100.000 euros.