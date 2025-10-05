Un cromo firmado por Michael Jordan y Kobe Bryant se vende en subasta por esta fortuna

El coleccionismo deportivo es una forma de mantener los recuerdos y las experiencias del pasado, conectando a los aficionados con sus referentes y la historia de su competición favorita.

En este contexto, la colección de cromos y tarjetas cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Por este motivo, las subastas de las piezas más especiales alcanzan precios estratosféricos.

Recientemente, se ha cerrado una de las ventas más exclusivas de la NBA. La casa de subastas 'Heritage Auctions' ha iniciado una puja de un cromo de Michael Jordan y Kobe Bryant, que además, incluye la firma de ambos atletas.

La subasta parte con un valor de más de 5 millones de dólares, pero podrían superar los 6 millones dentro de la Summer Platinum de Heritage. El evento se celebra entre el 23 y el 24 de agosto, reuniendo a aficionados de todo el globo terráqueo.

El cromo pertenece a la colección 'Dual NBA Logo Autographs' y salió al mercado entre 2004 y 2009. La serie trata de una edición limitada, con tan solo una unidad de tarjetas que cuenta con la imagen y la firma de las estrellas de baloncesto.

El cormo firmado por Kobe Bryant y Michael Jordan. / ·

No obstante, cada deportista podría repetir con otros jugadores. De hecho, Michael Jordan aparece en cuatro tarjetas diferentes. Entre las mismas, comparte cromo con LeBron James, Scottie Pippen y en dos ocasiones, con Julius Erving.

"Esta es la única tarjeta que incluye a Michael Jordan y Kobe Bryant, lo que le convierte en la más buscada de la serie Upper Deck Logoman. Además, debido a la trágica muerte de Kobe Bryant en 2020, siempre será la única", afirmó Chris Ivy, director de 'Heritage Auctions'.

Hasta ahora, el récord de venta de un cromo de Michael Jordan vendido en subasta está situado en los 2,93 millones de dólares. Por otro lado, el más caro de Kobe Bryant, cuando era jugador rookie, ascendió hasta los 1,79 millones de dólares.