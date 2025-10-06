Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

COLECCIONISMO

Así es el cromo más exclusivo de Messi que vale más de medio millón de dólares

El coleccionable pertenece a una edición limitada de Panini para conmemorar el mundial de Brasil 2014

Leo Messi - Argentina

Leo Messi - Argentina / EFE/AFP

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Lionel Messi está considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. En 2022, la casa de subastas 'Goldin' cerró una de sus mayores ventas relacionadas con el futbolista.

Según 'Diario Olé', un comprador anónimo se ha llevado un cromo del argentino por más de medio millón de dólares. El coleccionable pertenece a una edición limitada de Panini para conmemorar el mundial de Brasil 2014.

La pieza recibió nuevo ofertas, todas por encima de los 100.000 dólares. Finalmente, la subasta fue cerrada por un precio final de 522.000 dólares, cerca del doble de la primera oferta que tuvo el coleccionable.

El cromo muestra a Lionel Messi jugando con la camiseta de la Selección Argentina y cuenta con el logo oficial de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Panini tan solo lanzó una tirada de 10 ejemplares, siendo uno de los más exclusivos del momento.

El sitio oficial de 'Goldin' incluye la siguiente descripción: "En pocas palabras, ¡la tarjeta número uno de Lionel Messi en el mundo! Esta tarjeta moderna muy buscada de posiblemente el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos está clasificada en GEM MT PSA 10".

También detalla que "el Gold Messi presentado es un Pop 2 y está encapsulado en un soporte de PSA completamente nuevo. El oro reluciente irradia de esta impresionante tarjeta recién sacada del paquete debería ponerte la piel de gallina".

Además, la casa de subastas añade que "no es exagerado escribir que esta pieza de edición limitada rara vez está disponible en el mercado. Esta gema tiene el número de serie '02/10' en la parte posterior".

Noticias relacionadas y más

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad del ganador de la subasta. No obstante, si se ha hecho pública la segunda oferta, que había alcanzado los 435.000 dólares. Aunque se trata de un récord para la colección, hay cromos de otros jugadores que han alcanzado un precio millonario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge Rey señala cuándo llegarán fuertes lluvias y borrascas en España según las cabañuelas
  2. Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
  3. Mario Casas descubre su nueva pareja oficialmente: El mensaje a esta ex de 'La isla de las tentaciones'
  4. Luis Enrique (55 años) desvela su puchero favorito: 'La fabada me encanta pero me gusta mucho más otro plato asturiano que hace mi madre
  5. ¿Tinte? ¡Ya no lo necesitas! Este champú es la nueva forma de decir adiós a las primeras canas
  6. Susanna Griso (55 años): 'Me da vergüenza decirlo, pero nunca he hecho dieta y ni siquiera me peso
  7. Reforma del registro horario: Qué es, cómo se aplicará, a quién afectará y cuándo entrará en vigor
  8. El rapero Diddy, al fin entre rejas: La sentencia por sus 'Freak off Parties' de abuso y control sexual

Los primeros españoles de la Flotilla ya están de vuelta y cuentan lo que sufrieron en Israel

Los primeros españoles de la Flotilla ya están de vuelta y cuentan lo que sufrieron en Israel

Así es el cromo más exclusivo de Messi que vale más de medio millón de dólares

Así es el cromo más exclusivo de Messi que vale más de medio millón de dólares

¿Cuánto cobra un monitor de gimnasio? Este es el sueldo medio y complementos en 2025

¿Cuánto cobra un monitor de gimnasio? Este es el sueldo medio y complementos en 2025

José Elías, multimillonario: "A los empresarios se nos pinta como gente sin escrúpulos que solo busca el dinero... pero la gran mayoría no somos así"

José Elías, multimillonario: "A los empresarios se nos pinta como gente sin escrúpulos que solo busca el dinero... pero la gran mayoría no somos así"

Va a 'Supervivientes All Stars', se casa y revela cuánto le paga Telecinco por hacerlo en Honduras

Va a 'Supervivientes All Stars', se casa y revela cuánto le paga Telecinco por hacerlo en Honduras

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Otros 27 activistas españoles de la flotilla viajan ya camino de España

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Otros 27 activistas españoles de la flotilla viajan ya camino de España

Marc Márquez no irá a 'El Hormiguero' y este es el invitado estrella que le sustituye

Marc Márquez no irá a 'El Hormiguero' y este es el invitado estrella que le sustituye

Sorprende a tus visitas con esta plancha Raclette: está de oferta y es ideal para reuniones familiares o con amigos

Sorprende a tus visitas con esta plancha Raclette: está de oferta y es ideal para reuniones familiares o con amigos