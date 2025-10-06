Así es el cromo más exclusivo de Messi que vale más de medio millón de dólares

Lionel Messi está considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. En 2022, la casa de subastas 'Goldin' cerró una de sus mayores ventas relacionadas con el futbolista.

Según 'Diario Olé', un comprador anónimo se ha llevado un cromo del argentino por más de medio millón de dólares. El coleccionable pertenece a una edición limitada de Panini para conmemorar el mundial de Brasil 2014.

La pieza recibió nuevo ofertas, todas por encima de los 100.000 dólares. Finalmente, la subasta fue cerrada por un precio final de 522.000 dólares, cerca del doble de la primera oferta que tuvo el coleccionable.

El cromo muestra a Lionel Messi jugando con la camiseta de la Selección Argentina y cuenta con el logo oficial de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Panini tan solo lanzó una tirada de 10 ejemplares, siendo uno de los más exclusivos del momento.

El sitio oficial de 'Goldin' incluye la siguiente descripción: "En pocas palabras, ¡la tarjeta número uno de Lionel Messi en el mundo! Esta tarjeta moderna muy buscada de posiblemente el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos está clasificada en GEM MT PSA 10".

También detalla que "el Gold Messi presentado es un Pop 2 y está encapsulado en un soporte de PSA completamente nuevo. El oro reluciente irradia de esta impresionante tarjeta recién sacada del paquete debería ponerte la piel de gallina".

Además, la casa de subastas añade que "no es exagerado escribir que esta pieza de edición limitada rara vez está disponible en el mercado. Esta gema tiene el número de serie '02/10' en la parte posterior".

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad del ganador de la subasta. No obstante, si se ha hecho pública la segunda oferta, que había alcanzado los 435.000 dólares. Aunque se trata de un récord para la colección, hay cromos de otros jugadores que han alcanzado un precio millonario.