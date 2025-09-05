Críticas a Jorge Javier Vázquez por su 'nuevo' aspecto físico en 'Supervivientes'

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' no ha comenzado como esperaban sus responsables: si la primera cosechó en su estreno un 17,6% de share y 1,4 millones de espectadores, ahora el formato ha vuelto con un 16,8% de share y apenas 970.000 espectadores.

Tampoco le ha debido sentar muy bien a Jorge Javier Vázquez leer tantos comentarios y críticas a su nuevo aspecto físico, provocado por un lifting facial al que se ha sometido este verano antes de volver a la televisión.

Es verdad que Jorge Javier mostraba evidentes signos de haberse sometido a una intervención estética en el rostro, pero algunas de las palabras que se pueden leer en redes sociales son bastante dañinas, convirtiéndose por momentos en TT de la noche en X.

Uno de estos mensajes, publicado por @ElpicodeCURRO, compara a Jorge Javier Vázquez con Elton John, El Golosina, un niño de comunión y Marge Simpson vestida con traje de Chanel.

Si bien hay un poco de humor en la mayoría de mensajes, una vez más queda patente que las redes sociales vuelven a ser el hogar de críticas al físico de las personas, sobre todo si son públicas.

Menos mal que más allá de las críticas por su aspecto, otros muchos usuarios han preferido centrarse en el programa en sí. 'All Stars' no está generando ni mucho menos la misma expectación que la primera edición, quizás por recurrir a perfiles de concursantes muy manidos y que ya han formado parte de muchos realities.

Pese a todo, Jorge Javier Vázquez sigue contando con un amplio respaldo de su público, viviendo uno de sus mejores momentos laborales después de haberse enfrentado a la cancelación de 'Sálvame' y 'Cuentos chinos'. El catalán ha demostrado ser un presentador imprescindible en los realities, conociendo a la perfección cómo controlar a concursantes e invitados.