Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre

En una entrevista supuestamente improvisada, desde la cadena pública madrileña le han preguntado a Ayuso por un tuit de Pedro Sánchez acerca de la celebración del 12 de octubre

Ayuso, sobre las palabras del rey acerca de Israel: &quot;El rey reina pero no gobierna&quot;

Ayuso, sobre las palabras del rey acerca de Israel: "El rey reina pero no gobierna"

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asistido al desfile del 12 de octubre. En la previa, se ha encontrado con Telemadrid, y en una entrevista con uno de sus periodistas, la conversación, que aparentaba ser improvisada, fue emitida por la cadena pública madrileña y ha generado polémica por su tono y contenido.

Durante la entrevista, el reportero preguntó a Ayuso sobre un mensaje publicado por Pedro Sánchez en sus redes sociales con motivo del Día de la Hispanidad. A partir de esa cuestión, la presidenta madrileña aprovechó para lanzar duras declaraciones contra el presidente del Gobierno, acusándolo de fomentar la división y el enfrentamiento entre los españoles.

Ayuso expresó que Sánchez “ha decidido no ser el presidente de todos los españoles” y criticó su falta de compromiso con la unidad nacional. Según ella, el líder socialista está más centrado en las encuestas y en mantener un discurso que promueve el “guerracivilismo”. La presidenta aseguró que se trata de “una cuestión de paciencia” hasta que se produzca un cambio político en el país.

La polémica surgió a raíz de la ausencia de la bandera española en el vídeo que Pedro Sánchez publicó para felicitar el 12 de octubre. Esa omisión fue el punto de partida de las preguntas de Telemadrid, que sirvieron de base para las críticas posteriores. Muchos usuarios han cuestionado la supuesta espontaneidad de la entrevista, sugiriendo que pudo estar preparada de antemano.

En X, periodistas y usuarios comentaron el momento con ironía y reproches hacia el canal público. El comunicador Julián Macías escribió un mensaje sarcástico sobre la aparente “casualidad” del encuentro y criticó la actitud del reportero, a quien acusó de actuar como parte de una estrategia comunicativa.

Las reacciones no se hicieron esperar: algunos usuarios compararon el tratamiento informativo de Telemadrid con regímenes autoritarios, mientras que el PSOE de Madrid calificó la escena de “propaganda”. En redes, muchos contrapusieron las críticas habituales hacia TVE con el funcionamiento de la televisión autonómica madrileña, reavivando el debate sobre la imparcialidad de los medios públicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Rocío Vidal (32 años), divulgadora científica, sobre Marcos Llorente: 'Está a tres Doritos de juntarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana
  2. Comunicado de Joana Sanz tras el nacimiento de su hijo: 'Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé
  3. David Beckham se deja deleitar con el plato especial del restaurante Botafumeiro en Barcelona
  4. Alerta roja: La AEMET pone en aviso el Mediterráneo por tormentas de gran intensidad
  5. La anécdota de Shawn Kemp con Michael Jordan: 'Fumé antes de enfrentarme a él y jugué...
  6. El pan casero es mil veces mejor y este aparato de Lidl te permite hacerlo de forma fácil y barata
  7. El Granada, señalado por 'hacer negocio' en la campaña de la lucha contra el cáncer: 'Las están vendiendo a 85 euros y solo donan 2 euros
  8. Rooney explota contra Gerrard por sus palabras sobre la selección inglesa: “No éramos unos perdedores egoístas”

Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre

Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre

Meteocat confirma: tiempo inestable con lluvias abundantes en el sur de Cataluña

Meteocat confirma: tiempo inestable con lluvias abundantes en el sur de Cataluña

El BOE confirma nuevo reglamento que podría eliminar los arcenes para construir carriles bici

El BOE confirma nuevo reglamento que podría eliminar los arcenes para construir carriles bici

El vídeo con el que Pedro Sánchez ha felicitado el día de la Fiesta Nacional

El vídeo con el que Pedro Sánchez ha felicitado el día de la Fiesta Nacional

Leo Messi desata la locura: la reacción viral de los jugadores argentinos en las gradas del Inter de Miami

Leo Messi desata la locura: la reacción viral de los jugadores argentinos en las gradas del Inter de Miami

Susanna Griso, tras los últimos audios de José Luis Ábalos: "Esto da para unas cuantas Revueltas"

Susanna Griso, tras los últimos audios de José Luis Ábalos: "Esto da para unas cuantas Revueltas"

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel tiene ya "todo listo" para recibir "de inmediato" a los rehenes

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel tiene ya "todo listo" para recibir "de inmediato" a los rehenes

El actor Matthew McConaughey muestra su lado más filosófico: "Creo que hay una crisis de humanidad”

El actor Matthew McConaughey muestra su lado más filosófico: "Creo que hay una crisis de humanidad”