Critican a Rodolfo Sancho por la entrevista que concedió sobre su hijo

Queda poco más de tres semanas para conocer la resolución del juicio contra Daniel Sancho. La fiscalía tailandesa solicita la pena de muerte, al considerar premeditación, después de haber confesado el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta. Ahora, Rodolfo Sancho se encuentra en el foco mediático mientras espera conocer el futuro de su hijo.

El intérprete ha sido nuevamente criticado por su actitud durante una entrevista. Hace unos días, el actor visitó el estudio de EsRadio, con motivo del estreno de su última película, 'Un paseo en el Borne'.

Durante la conversación, fue preguntado por la situación de su hijo Daniel, que continúa defendiendo que la muerte del colombiano fue un accidente al defenderse de una agresión sexual por parte del cirujano.

"Bien, estable. No estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy luchando en la vida y soy creedor de que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio", decía el intérprete español. "Intento llevar mi vida y todo pueden ser desgracias o retos. Soy de los que prefiere ver la vida como un reto y un aprendizaje y tirar para adelante".

En redes sociales, los gestos y la forma de hablar sobre la situación de su hijo, han generado una reacción negativa por parte de los usuarios. "Lo de esta familia es lamentable. Encima van de reyes del mambo", decía uno de ellos. "De tal palo, tal astilla", sentenciaba otro con dureza.