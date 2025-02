Critican a Rayden por las canciones del Benidorm Fest 2025

Aún hay resaca por el Benidorm Fest 2025 con el que tantas personas estuvieron pendientes de principio a fin. Finalmente, Melody fue la ganadora y es quien representará a España en mayo en Eurovisión con su canción "Esa diva". Sin embargo, a pesar de las altas expectativas, muchos criticaron las canciones que fueron propuestas para el festival, y muchas de esas críticas fueron dirigidas a Rayden.

El cantante formó parte del jurado del festival, y antes de la realización del evento y de que se supieran las canciones que se iban a presentar, dijo en una entrevista creo que la gente se va a sorprender, sobre todo del talento de las canciones y lo competitivas que son". Evidentemente, este comentario aumentó las expectativas del público.

Sin embargo, tras el festival, muchos consideraron que estas canciones no eran de calidad. Y gran parte de las críticas han sido dirigidas con odio a Rayden, quien emitió un comunicado. Al principio del mismo, comenzó felicitando a todos los trabajadores del Benidorm Fest y, por supuesto, a los artistas. Pero luego respondió a las críticas.

"Dicho esto, creo que está siendo desmedido el odio que estoy recibiendo por parte de un pequeño sector eurofán. Entiendo las ganas por hacer un buen papel en Eurovisión, pero cuando la euforia se torna en odio ya es otra cosa" comentó. Y recordó que es sólo una de las once personas que eligieron las propuestas. "Quizás, no debería compartir la ilusión por este festival. Esto genera expectativas que pueden volverse en mi contra, asumo el mea culpa, pero me puede la ilusión" concluyó.