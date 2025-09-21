Cristóbal Soria, tertuliano de 'El Chiringuito', sobre cómo es trabajar con Josep Pedrerol: "Es un enfermo"

'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, es uno de los formatos más innovadores de la televisión. El programa de Mega es todo un éxito gracias a la información de última hora que cosechan sobre la actualidad que rodea en torno al Real Madrid y FC Barcelona, especialmente. Además, sus debates futbolísticos son puro entretenimiento.

Uno de los tertulianos más destacados de 'El Chiringuito' es Cristóbal Soria. A lo largo de estos años, el colaborador ha dejado grandes momentos en directo. Por ejemplo, cuando se burló de Vinicius, disfrazado de triatleta: "Soy como Vinicius. Corre mucho, hace bicicletas y luego nada".

Hace unos días, el sevillano decidió acudir al pódcast 'The Wild Project', presentado por Jordi Wild, para hablar sobre su trayectoria profesional, entre otros temas. Tras ser cuestionado por Pedrerol, Soria no dudó en mojarse para desvelar cómo es detrás de cámaras.

Lo primero que quiso dejar claro es que el presentador de 'El Chiringuito' es "un amigo" para él, ya que siempre está en los momentos complicados: "Cuando llueve, el paraguas que más te protege es el de Josep".

No obstante, es consciente que tiene su carácter: "Evidentemente, saca su genio, su temperamento porque es un competidor nato y es un perfeccionista". Un rasgo que ha convertido al periodista de Mega en uno de los máximos referentes del periodismo deportivo.

El tertuliano de 'El Chiringuito' se sinceró para destapar que Pedrerol es "un enfermo del trabajo y de la perfección". Una sensación que comparten la mayoría de las personas que han trabajado con él.

"La gente que estamos alrededor tenemos que aprender a saber que es excesivamente pesado. Yo se lo digo a él. Es muy demandante", compartió en 'The Wild Project'.

Anteriormente, Alfredo Duro, colaborador habitual del programa, ya había señalado que trabajar con Pedrerol era un verdadero placer, aunque es muy exigente: "El tiene una obsesión permanente para que todo vaya a más. Ve demasiadas cosas".