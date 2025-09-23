Cristóbal Soria sufre un robo a plena luz del día y alerta: 'Empieza a ser bastante frecuente'

Cristóbal Soria es uno de los tertulianos más destacados de 'El Chiringuito'. El sevillano ha dejado grandes momentos en el programa de Mega. Por ejemplo, cuando se burló de Vinicius, disfrazado de triatleta: "Soy como Vinicius. Corre mucho, hace bicicletas y luego nada".

Tras el gran rendimiento que ha ofrecido en el formato de Josep Pedrerol, 'Espejo Público' ha decidido que sea una de las nuevas incorporaciones para esta nueva temporada. En la emisión de ayer, el colaborador dejó a todo la audiencia boquiabierta tras anunciar que sufrió un robo en el centro de Sevilla.

El sevillano quiso dejar claro que no es la única víctima, ya que se está convirtiendo en un robo habitual en España. "Quería de alguna forma alertar a nuestros espectadores del nuevo robo que viene, que he sufrido en mi vehículo propio y que viene para quedarse", empezó diciendo en Antena 3.

El robo ocurrió en un aparcamiento céntrico, mientras estaba realizando varios recados: "Es llegar por la mañana al centro comercial, a plena luz del día, en pleno centro de una ciudad como Sevilla, entrar a echar la Primitiva, la tintorería, las cuatro cosas, y dejar el coche cargando unos treinta o cuarenta minutos".

No obstante, cuando llegó a la plaza se encontró que le habían cortado el cable de carga, un objeto que puede alcanzar hasta los 10 metros de longitud. "Pueden llegarse a sacarse hasta 15 euros por cada uno de ellos", comentaron en 'Espejo Público'.

La reacción del colaborador de 'El Chiringuito' fue inmediata: "Una vez vas a la policía y pones la denuncia, yo me echo las manos a la cabeza, pero para la policía empieza a ser un robo bastante frecuente".

El robo le saldrá caro al sevillano, ya que su seguro no cubre este tipo de daños externos al coche. Por tanto, tendrá que pagar el coste de reposición del cable, que está valorado aproximadamente en 250 euros.

Según él, será un robo que "lo vamos a seguir viendo", pero los cuerpos de seguridad ya son conscientes de la problemática. Por ahora, están investigando cómo se puede solucionar para frenar en seco este tipo de delitos.