Cristóbal Soria se pronuncia sobre las fiestas de Lamine Yamal: "No tiene importancia"

Cristóbal Soria, uno de los tertulianos más reconocidos de 'El Chiringuito', acudió al pódcast 'The Wild Project' para mantener una charla con Jordi Wild. Durante la conversación abordaron distintos temas, entre ellos cuál es su opinión sobre las fiestas que organizó Lamine Yamal durante sus vacaciones de verano.

El andaluz no dudó en defender al '10' blaugrana, convencido de que su carrera deportiva no se verá afectada por las fiestas. El principal motivo que otorgó es que "estoy seguro de que el Barça tiene a los profesionales adecuados a disposición de Lamine Yamal".

El colaborador del programa de Mega confía plenamente en el entorno del futbolista: "Estoy convencido de que el entorno de Lamine sabrá ponerle en cada momento los pies en el suelo y será capaz de echarle el balón al suelo, nunca mejor dicho".

No obstante, es consciente que Lamine se puede 'distraer' por culpa de las fiestas: "Es un riesgo que está ahí". El sevillano reconoció que ya vio claro este verano: "Evidentemente hemos visto situaciones en las últimas semanas, su fiesta de cumpleaños...".

"Creo que no deja de ser más que lo propio de un chico que entrena, que se cuida, que piensa y vive para el fútbol, pero que hay cuatro días al año que decide pegársela porque quiere pegarse su fiesta... y me parece fenomenal", confesó en 'The Wild Project'.

Sobre la celebración de Lamine Yamal poniéndose una corona, que generó mucha polémica y obligó a Luis de la Fuente a defenderlo públicamente, Soria señaló que "tenemos mucha costumbre de destacar lo más frívolo, pero lo que hay que poner en valor es que un chico que trabaja como el que más".

El tertuliano de 'El Chiringuito' expresó que el '10' culé "tiene un talento descomunal, entrena seis horas diarias, más gimnasio, más ese entrenamiento que llamamos invisible...".

Por último, quiso dejar claro que todo lo que está consiguiendo el de Rocafonda es gracias a su rendimiento en los terrenos de juego: "No a un gesto o a que haya hecho una fiesta, que eso no tiene importancia".