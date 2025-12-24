Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni Cristóbal Soria ni Jota Jordi: Tomás Roncero pierde más los papeles con este colaborador de 'El Chiringuito'

El periodista del diario 'AS' se sinceró con el creador de contenido Senén Morán

Tomás Roncero

Tomás Roncero / Mega

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

'El Chiringuito', presentado por Josep Pedrerol, es uno de los programas de referencia en España, tanto por la información deportiva que ofrece cada noche y por el entretenimiento. El formato de Mega se estrenó el 6 de enero de 2014, surgiendo de las cenizas del programa 'Punto Pelota' en la cadena Nitro, y desde entonces se ha mantenido como el formato líder en actualidad deportiva.

Uno de los tertulianos más reconocidos de 'El Chiringuito' es el periodista de 'AS', Tomás Roncero. Con pasión, defiende al Real Madrid, enfrentándose a los colaboradores aficionados del Barça en el programa, como Jota Jordi, Quim Domènech, Cristóbal Soria y Carme Barceló, entre otros.

Hace unos días, Roncero concedió una entrevista al creador de contenido Senén Morán para su canal de YouTube, donde reveló cuál tertuliano de 'El Chiringuito' le saca más de quicio, además de abordar otros temas.

Quiso dejar claro que no se trata de Cristóbal Soria: "Lo fácil es que diga lo que todo el mundo piensa, que es Soria, pero como es un actor ya lo tengo calado". Además, explicó que "su misión en la vida es meterse con el Madrid, pero yo estoy convencido que algunas críticas que ha hecho el Madrid ni las cree".

¡Cristóbal Soria y Tomás Roncero llegaron a las manos!

¡Cristóbal Soria y Tomás Roncero llegaron a las manos! / EL CHIRINGUITO

No obstante, argumentó que "como es lo que a él le gusta, pues nada", por esta razón "ya hay muchas veces que no entro al trapo".

Otro de los colaboradores más polémicos es Jota Jordi, aunque Roncero empatiza con él: "Tiene más pedrea que yo, solo que él es del Barça. Jota Jordi es culé de corazón, pero de manera casi ya irracional".

El periodista de 'AS' comentó que Jota Jordi "es incapaz de decir algo bueno del Madrid", aunque ya con los años ha aprendido cómo aguantarlo.

En ese momento de la entrevista, Roncero destapó el colaborador de 'El Chiringuito' que le pone más nervioso: "Para mí es Lobo Carrasco".

