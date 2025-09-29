Cristóbal Soria desvela su pasado oculto: "Vendí 35.000 camisetas del Real Madrid"

Cristóbal Soria se hizo famoso principalmente por su presencia en los medios deportivos como comentarista y tertuliano especializado en fútbol, concretamente en el ámbito del Sevilla FC y de La Liga.

Hace años que el andaluz se convirtió en uno de los rostros más destacados de 'El Chiringuito de Jugones', el programa presentado por Josep Pedrerol. En este, Soria defiende de forma incondicional su pasión por el club sevillano.

En un episodio reciente de 'The Wild Project', Cristóbal Soria explicó cómo le nació su amor por el fútbol: "Me nace primero mi amor por el Sevilla Fútbol Club. Yo llego al fútbol por mi amor al equipo, y de ahí descubro el fútbol".

Al tertuliano le gustaba jugar al fútbol, pero no llegaba a jugar al nivel con el que soñaba, y decidió probar como árbitro a los 20 años.

"Resulta que me gusta, que se me da bien, que me apasiona y que es una forma de seguir metido de alguna forma dentro del lío del fútbol, pero sin lesionarme. Sobre todo, se me daba bien el fútbol. Yo no era malo, no era un tuercebotas, pero no tenía nada que ver con Pedri. Pero bueno, quería seguir y por eso decido ser árbitro", explicó.

Sin embargo, a sus 20 años, él ya tenía otra profesión: representante de marca deportiva, concretamente era representante de Kelme y de Dunlop en toda Andalucía, Ceuta, Melilla y Gibraltar.

Cristóbal Soria explicó algo que sorprendió mucho a Jordi Wild: "Yo tenía todas las réplicas. Esto no lo he contado nunca, pero he vendido la camiseta del Real Madrid. Ahora es Adidas, pero el sponsor técnico que tenía el Real Madrid en su indumentaria era Kelme".

El andaluz hizo referencia a la Champions en la que Mijatovic marcó el famoso gol con el que consiguieron la copa: "Vendí 35.000 camisetas conmemorativas de aquella final contra la Juventus (...) El negocio era el negocio en ese momento".