Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: "Está tieso"

Sergio Ramos dejó a todo el mundo boquiabierto tras publicar su primera canción en solitario, 'Cibeles'. Un tema que hace referencia a su etapa en el Real Madrid: "Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele...". Aparte, el de Camas explica cómo fue su marcha del club blanco.

La letra de 'Cibeles' está dando mucho de qué hablar en los programas de televisión de España. En el formato de 'Espejo Público', en Antena 3, contó con la presencia de Cristóbal Soria, nuevo colaborador en la sección de corazón, para destapar el motivo real del nuevo single del exjugador del Real Madrid.

El colaborador de 'El Chiringuito' expuso que el principal motivo es que "necesita ingresos... está tieso para llegar a final de mes". Con la canción, el andaluz también se aseguraría hacer "bolos y esas cosas", ya que tendría más beneficios económicos.

Soria no se quedó ahí y fue más allá. El colaborador de 'Espejo Público' confesó que el de Camas tendría grabado un álbum completo con colaboraciones de primer nivel. No obstante, desconoce cuando saldrán a la luz los nuevos temas.

"No nos vamos a venir arriba, pero tiene un disco grabado entero. Tiene grabado con auténticos cracks de la música a nivel mundial", sentenció en el plató de televisión.

Sobre algunas colaboraciones, Soria desveló que podrían haber colaborado con Ramos: Carín León, J Balvin y Maluma.

"A partir de ahí... Esto ya está grabado. Y además yo lo he escuchado y hay uno de los temas que nos vamos a tirar por aquí rodando por el plató. De lo bien hecho que está", sentenció en su primer día en 'Espejo Público'.

Por ahora, 'Cibeles' está siendo un éxito total en YouTube, con más de 600 mil visualizaciones. No obstante, las redes sociales han dictado sentencia contra él: "Prefiero recordarte por lo del minuto 94 y no por esta basura" o "Si les sobra tiempo para escuchar la canción completa, no lo pierdan; hagan otra cosa"