Cristóbal Soria se burla de que Arbeloa sustituya a Xabi Alonso y minutos más tarde borra el vídeo

La destitución de Xabi Alonso ha sorprendido a todos, incluidos los propios jugadores del Real Madrid, quienes se enteraron a través del comunicado que el club publicó en sus redes sociales. El técnico donostiarra estaba en el punto de mira tras el mal arranque, y la derrota contra el Barça en la final de la Supercopa de España supuso su fin.

El sustituto del técnico de Tolosa será Álvaro Arbeola, actual entrenador del Real Madrid Castilla. La decisión tomada por Florentino Pérez ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol y no ha pasado desapercibida para aficionados y críticos por igual.

Una de las personas que no ha perdido la oportunidad de bromear sobre la situación en la que se encuentra el Real Madrid ha sido Cristóbal Soria, colaborador de 'El Chiringuito', quien ha compartido un vídeo a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

El tertuliano de Mega ha bromeado con que Arbeloa sea el nuevo entrenador del Real Madrid: "¡Eh! Muy buenas. Os deseamos una excelente noche a todos, que tengáis un día perfecto y una noche homologada. Hahahahaha".

Además, en el vídeo se puede ver al colaborador de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, sentado en un banco con un cono al lado, en referencia al comentario que en su día dijo Piqué: "Recalcar que Arbeloa me dijo que era amigo y es un cono-cido".

Cristóbal Soria se tira para atrás / Sport

El vídeo, publicado en X, ha estado disponible solo unos minutos, ya que Cristóbal Soria ha decidido borrarlo. Por el momento se desconoce el motivo, aunque ya había superado las 27 mil visualizaciones.