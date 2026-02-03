Cristina Tárrega, sin tapujos, enciende las redes en 'Vamos a ver': "No soy nada feminista"

Cristina Tárrega ha generado un gran revuelo entre los espectadores de 'Vamos a ver', el programa de tertulia de Telecinco en el que aparece como colaboradora, a raíz de un comentario que muchos fans han tildado como ¨retrógrado¨.

Todo comenzaba cuando, durante la emisión del último programa, Cristina Pardo criticaba el hecho de que algunos periodistas del corazón estén intentando invadir la intimidad de Alejandra Rubio. Sobre todo, después de los rumores que han salido a la luz sobre su posible embarazo.

Y es que, cuando la presentadora argumentaba que en la sociedad hay mucha gente que se considera feminista de boquilla, Cristina Tárrega saltó para establecer su postura al respecto y alegar que ella no se considera nada feminista:

¨No soy nada feminista. Así estamos, que no me dice nadie ni un solo pirolpo por la calle. Ahora resulta que no nos pueden decir piropos¨. Unas declaraciones que Tárrega remataba afirmando que la autoestima de la mujer está hundida hoy en día por no recibirlos.

En consecuencia a esto, las redes sociales estallaban con todo tipo de comentarios críticos hacia la colaboradora, al igual que ocurría entre varias de las compañeras que participaron en el propio programa.

Entre dichas críticas, muchos usuarios señalaban que defender tanto a los hombres en contra de los intereses del colectivo feminista se podría considerar como un acto de hipocresía por parte de Tárrega al ser mujer.

Por otro lado, algunos usuarios aseguraban que no volverían a ver un programa de Telecinco por considerar este tipo de actuaciones como demasiado conservadoras, tal y como señalaba ¨elojoquetodolv¨ en Twitter: ¨para ver a dinosaurios pululando por un plató me pongo Jurassic Park¨.

En cuanto a la propia Cristina Tárrega, hay que decir que esta no ha respondido todavía a la reciente oleada de hate que le ha llegado a través de las redes, y está por ver si acabará haciendo alusión a estos comentarios en el próximo 'Vamos a ver' que se emita.