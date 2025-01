Cristina Serra sigue luciendo el anillo de bodas tras la ruptura con Pep Guardiola

La información de actualidad de las últimas semanas ha estado marcada por el divorcio de Pep Guardiola y Cristina Serra. El matrimonio ha decidido separar sus caminos después de más de 30 años de relación, y la noticia supuso una auténtica sorpresa para mucha gente. La exclusiva corrió a manos Laura Fa y Lorena Vázquez en su pódcast 'Mamarazzis', que se emite para 'El Periódico'.

Al parecer, el detonante que ha puesto fin a la relación sentimental está relacionado con la renovación de Pep Guardiola con el Manchester City. El técnico, que ocupa el banquillo del cuadro inglés desde 2016, extendió su contrato hasta junio de 2027. Según cuentan, la familia creía que su periplo en Inglaterra terminaría en verano, pero este giro de guión provocó que la ruptura se materializara el pasado mes de diciembre.

No obstante, desde 'Mamarazzis' cuentan que la separación podría no ser definitiva, y dejan la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Asimismo, Cristina Serra fue 'cazada' por las calles de Barcelona y todavía lucía el anillo de compromiso. Fue preguntada por la separación, y respondió con un "Todo bien".

"No tengo nada a decir. No diré nada", insistió. Cristina Serra y Pep Guardiola no han hecho declaraciones públicas al respecto y están llevando el tema con discreción.