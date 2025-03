Cristina Pedroche regresa a sus orígines: "Voy como una vallecana más, con mi capuchita, soy una más"

La modelo, actriz y personaje influyente, Cristina Pedroche, acudió al programa 'Zapeando' para explicar la nueva situación profesional como personal que está viviendo actualmente. Además, dejó sorprendido a toda la audiencia del programa tras anunciar que vuelve a casa.

La televisiva explicó que ha vuelto a regresar a Vallecas y que lo está haciendo con gran ilusión, debido a que está recordando experiencias del pasado. También, ha recordado que significa vivir en este barrio tan significativo para ella.

Pedroche se ha instalado en la vivienda de sus padres, en el barrio madrileño de Vallecas. No obstante, es una situación muy compleja para ella, ya que no se ha mudado sola, sino que lo ha hecho con sus hijos.

La vallecana reveló en el formato de La Sexta que "se ha reducido todo mucho. Ya no tengo tiempo para mí sola", sobre lo que es volver a vivir en casa de sus padres. Además, destacó que solo "hay un baño para todos".

Por otro lado, explicó cómo fue la vez que bajo con su hija al barrio: "Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo con mi hija a dar un paseo me doy cuenta de que nunca he salido. Tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti".

La influencer, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, desveló que se siente muy orgullosa por la calle: "Voy como una vallecana más, con mi capuchita, soy una más".

Dani Mateo, presentador de 'Zapeando', no se mordió la lengua para explicar esta situación que está viviendo la vallecana: "Está saliendo la princesa de barrio que yo conocí". Al instante, Pedroche le contestó dándole la razón: "Y la forma de hablar, Sí, está saliendo otra vez".

Además, siempre que ha podido ha demostrado su amor incondicional por el Rayo Vallecano. Llegó a ir con la camiseta franja 'Zapeando'. Asimismo, solo le ha faltado presentar las Campanadas vestida del equipo madrileño, un suceso que, a priori, jamás sucederá.