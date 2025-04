Cristina Pedroche reaparece después de su 'crisis' con Dabiz Muñoz y se olvida de él: "De esto no se sale"

Están siendo semanas complicadas para Cristina Pedroche como para Dabiz Muñoz. Desde que la modelo, actriz y personaje influyente, desveló que se había instalado en el domicilio de sus padres, en el barrio madrileño de Vallecas, las redes especularon de una posible ruptura con el reputado cocinero.

No obstante, desde la revista '¡Hola!' revelaron que Pedroche se ha mudado a casa de sus padres, ya que se encuentra "en transición entre su antigua y su nueva casa". Por otro lado, explicaron cómo se encontraban "están fenomenal y el único motivo por el que Dabiz pasa tiempo en el hotel es porque allí tiene su restaurante, lo que requiere su presencia por motivos laborales".

Después de varias semanas al margen, la televisiva ha compartido un 'storie' en Instagram para todos sus seguidores, donde explica que ha publicado una fotografía en la que confiesa todo lo que ha sucedido estos últimos días.

La modelo empieza diciendo que "he estado fuera de las redes y casi del mundo por la razón que os cuento aquí".

"Creo que de esto no se sale, pero al menos hoy y mañana me pondrán guapa en la tele y podré desconectar de todo unas horas", manifiesta.

En la publicación, la esposa del cocinero, señala que "subo estas fotos que me hice la semana pasada cuando hacía sol y que son las últimas que me he hecho porque no he tenido tiempo de coger el móvil y menos para hacerme una foto por las pintas que llevaba y las pocas ganas de nada".

La decisión por la cual ha dejado de lado las redes sociales es por estos dos motivos: "La conclusión que saco de estos días es que hacer una mudanza embarazada y con una niña pequeña debería estar prohibido".

Sin embargo, estas declaraciones de Pedroche no han pasado por desapercibidas en redes sociales, ya que en ningún momento nombra a su pareja.