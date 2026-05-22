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Cristina Pedroche se pronuncia sobre si volverá a dar las campanadas: "No se sabe todavía"

La pareja de Dabiz Muñoz se sinceró en una entrevista con 'MD'

El vestido de Cristina Pedroche

El vestido de Cristina Pedroche / Atresmedia

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El primer nombre que suele venir a la cabeza cuando se menciona la palabra 'campanadas' es el de Cristina Pedroche, pues la presentadora de televisión, modelo y creadora de contenido lleva 12 años presentando las campanadas.

La pareja de Dabiz Muñoz debutó en la Nochevieja de 2014 en La Sexta y, desde entonces, se ha convertido en un icono televisivo de Atresmedia. Además, forma tándem con el cocinero y presentador de Pesadilla en la Cocina, Alberto Chicote, con quien mantiene una magnífica relación, algo que queda patente cada final de año.

Antena 3 lleva ya muchos años confiando en la misma pareja para despedir el año y dar la bienvenida al siguiente, aunque en las dos últimas ediciones Televisión Española se ha impuesto en audiencia, sobre todo cuando apostó en 2024 por David Broncano, presentador de La Revuelta, y Lalachus.

La mayoría de los españoles conecta en algún momento con Antena 3 para ver qué vestido elige Pedroche para dar las campanadas, algo que jamás pasa desapercibido y que suele causar furor en redes sociales.

En este último año, la pareja del dueño de DiverXO quiso dedicar su vestido a "cada una de las 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida después de un diagnóstico de cáncer".

Bajo el nombre de '12 campanadas, 12 vestidos', la de Vallecas, que ya suma 12 ediciones tomando las uvas desde la Puerta del Sol, quiso rendir homenaje y recordar todos sus estilismos anteriores, tanto en la capa como en el vestido. Se pudo ver a una Pedroche más emotiva que nunca.

Cristina Pedroche sorprendió a todos con su nuevo vestido

Cristina Pedroche sorprendió a todos con su nuevo vestido / Sport

Cristina Pedroche se pronuncia

El nombre del vestido abrió la posibilidad de que fuesen sus últimas campanadas, pero en una entrevista realizada por 'MD', la pareja del cocinero se sinceró sobre si volverá a dar las Campanadas en Antena 3. Al instante, la vallecana expresó: "Ojalá las dé".

Alberto Chicote y Cristina Pedroche

Alberto Chicote y Cristina Pedroche / ATRESMEDIA

No obstante, avisó: "Este año todavía no se sabe si las daré o no". Aunque quiso dejar claro que "mi sueño es seguir dándolas todos los años y despedir el año con todo el mundo que elige la cadena en la que estoy para verlo".

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Por último, comentó que "me parece lo más poder despedir la noche más mágica del año con todo el mundo; es increíble".

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