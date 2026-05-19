Cristina Pedroche ya no puede más y emite un comunicado: "Hoy necesito paz"

Cristina Pedroche ya no puede más y ha alzado la voz mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram para dejar claro que está harta de las críticas que recibe día tras día.

Cabe recordar que hace un tiempo su relación con Dabiz Muñoz, dueño de DiverXO, estuvo en el punto de mira, ya que podía estar atravesando una crisis. Sin embargo, pasaron el bache y ahora se encuentran en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como laboral.

La presentadora de televisión empieza diciendo en el escrito que "yo siempre he sido muy criticada y se supone que debería estar acostumbrada, pero es que veo que Instagram se está convirtiendo en un sitio muy oscuro en el que la gente vomita su odio sin sentido y cada vez a más gente y es que parece que opacan a las personas buenas que hay por aquí".

Asimismo, reconoce que espera que la situación cambie en el futuro, sobre todo porque es algo que empieza a ser inaguantable, no solo para ella, sino para la mayoría de la sociedad española.

Por esta razón, la pareja del dueño de DiverXO expresa que "ojalá este sitio fuera un lugar seguro y pudiéramos ser más empáticos... Deberíamos darle una vuelta porque está en nuestras manos".

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz / Archivo

La colaboradora de televisión de 'Zapeando' revela: "Ojalá poder contaros cómo me siento estos días pero no me apetece que se saque de contexto, no me apetece tener que estar justificándome ni quiero mostrarme vulnerable para que no puedan hacerme daño".

"Así que simplemente subo unas fotos de cosas que me gustan y ya. Quizás otro día esté más guerrera y me apetezca. Pero hoy necesito paz. Y eso os deseo también a vosotros, mucha paz", concluyó diciendo la modelo en Instagram.

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Con este comunicado, la pareja de Dabiz Muñoz quiere poner punto final a los comentarios negativos que recibe, aunque es consciente de que no es tarea fácil.