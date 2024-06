Cristina Pedroche confiesa en 'El Hormiguero' que no se fía de los médicos: "He hecho un casting de pediatras"

Cristina Pedroche ha vivido un año de muchos cambios, la colaboradora de 'Zapeando' fue madre el pasado 14 de julio y su vida cambió por completo. Su hija se ha vuelto su prioridad, sus aficiones han cambiado y sus miedos han crecido. Durante su período de postparto los miedos le sobrepasaron y de ahí salió su nuevo libro 'Gracias al miedo'.

Este miércoles, Cristina Pedroche ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' donde presenta su nuevo libro que ha salido a la venta hoy y es la historia más personal sobre su maternidad.

Cristina Pedroche le ha contado al presentador que la maternidad le ha cambiado la vida y también pasó etapas complicadas, de ahí nació 'Gracias al miedo': "Para entender lo que me estaba pasando", ese fue el motivo por el que decidió escribir el libro.

Después de parir Pedroche tenía miedo: "No quería salir de casa, me daba pánico ir al hospital". Fue en una visita con su doctora cuando le preguntó "¿Qué tal estás?" y ella se deshizo en lágrimas. Como terapia su doctora le dijo que escribiera, y ahí empezó a hacer notas.

Nadie lo sabía, ni siquiera su pareja: "Iba escribiendo cuando la niña se quedaba dormida", y la llamada de suerte llegó cuando le dijeron que podría escribir un libro sobre su experiencia y ella les contestó: "ya lo tengo escrito".

En ese momento Pablo Motos le ha preguntado: "¿Pero está con el final y todo?" y Pedroche le ha soltado un buen zasca: "Está muy mal que no te lo hayas leído Pablo Motos".

Y Pablo Motos le ha soltado que no tenía tiempo y que cómo podía decirle eso: "Haz lo que te de la gana, déjame en paz, no te hablo durante 30 segundos", le ha dicho medio en broma, medio en serio. Pero la realidad es que el presentador se ha callado aunque para Pedroche no ha sido un problema porque ha aprovechado para hacer publicidad de su libro.

Cristina ha dejado claro que está muy comprometida con darle lo mejor a su hija, tanto en educación como para su salud y le ha confesado a Motos como decide el médico de su hija: "He hecho un casting de pediatras". El presentador se ha quedado a cuadros y ella le ha añadido: "sí, ya llevo 5".

El casting empezó porque un pediatra le dijo que "su leche no alimentaba a su hija" y no le creyó por eso está buscando a los mejores profesionales.