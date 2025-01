Cristina Pedroche aclara el anuncio de su embarazo el 28 de diciembre

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche probablemente no cayeran en que el 28 de diciembre era el Día de los Santos Inocentes, y puede que el anuncio de su embarazo fuese para muchos una broma más de la pareja. Quizás por ello, Cristina Pedroche ha tenido que aclarar que la gestación es real, sobre todo después de haber leído muchos comentarios que no le han gustado en absoluto a la madrileña:

"Todavía hoy hay gente que me pregunta que si era verdad lo del embarazo. Pensaba que no hacía falta tener que explicar las razones por las que lo publiqué ese día (ni mucho menos aclarar si es verdad), pero me quedaré más a gusto haciéndolo", empezó explicando Pedroche en su perfil de Instagram.

Según relata la colaboradora de Zapeando y presentadora de las Campanadas de Antena 3, hace dos años, también un 28 de diciembre, una revista publicó que estaba embarazada y en aquel momento nadie dudó de la veracidad de la noticia: "esa revista antes no se puso en contacto conmigo para preguntar si era verdad o mentira. Simplemente, lo publicaron, supongo que pensando que si era mentira no pasaría nada porque era el Día de los Santos Inocentes".

El caso es que muchos de familiares y amigos más cercanos se enteraron por la revista: "no pude ser la dueña del mensaje ni de una noticia tan bonita para mi", se queja ahora Cristina Pedroche. Por ello, para evitar que esto volviera a ocurrir, redujo el círculo de personas que sabía de su embarazo: "llegó el 28 de diciembre de 2024 y consideré que era una buena oportunidad para publicarlo e intentar así olvidar el daño que me hicieron estos dos años atrás".