Cristina Pardo lanza un dardo al PSOE por el voto de Ábalos: "Si necesito que él apoye la ley, no la presento"

Los días parecen estar contados. El PSOE atraviesa una crisis sin precedentes en la historia del partido y por mucho que Pedro Sánchez se encuentre contra las cuerdas y siga luchando, es cuestión de tiempo que el Gobierno se rompa en mil pedazos.

Este momento puede llegar en cualquier instante, aunque la ley abolicionista que quiere aprobar el PSOE durante los próximos meses podría ser un buen detonante: el ex ministro, que ahora pertenece al grupo mixto del Congreso de los Diputados, es clave para sacar adelante la normativa.

Casualidades de la vida, Ábalos, expulsado del PSOE, se convierte en el voto clave que necesita la Ley de Abolición de la Prostitución de la que se pueden beneficiar miles de mujeres en España.

Los medios de comunicación están hablando estos días de la norma, y 'Más vale tarde', espacio presentado por Cristina Pardo e Iñaki López, no tuvo pelos en la lengua acerca de lo que pensaban de este 'voto'.

Cristina Pardo, en cuanto tuvo conocimiento de que el investigado por el 'caso Koldo', a quien la UCO le ha incautado estos últimos días material y conversaciones comprometidas, sería uno de los votos clave, alzó el grito al cielo:

"Por favor, pues yo te digo que no la llevaba [al congreso]. Si al final necesito que me la vote Ábalos, no la llevaba", señalaba Pardo de forma contundente en su programa.

Según la periodista y presentadora, el PSOE no debería dar pie a que se produzca una escena en el Congreso de los Diputados en la que una norma impulsada por el grupo socialista no salga adelante, precisamente por el voto en contra de un ex socialista.

De momento, se desconoce la intención de voto de Ábalos, aunque la relación que mantiene con el PSOE se define como 'tensa' y 'dañada de forma irreparable'.