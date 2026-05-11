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SALUD

Cristina Giner, profesora de yoga: "Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día"

La periodista reflexiona sobre cómo debemos escuchar nuestro cuerpo

Perros

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David Cruz

David Cruz

La periodista, traductora y profesora de yoga Cristina Giner ha compartido una sencilla reflexión sobre el bienestar y la salud que cada vez va ganando más adeptos: empezar el día desperezando el cuerpo antes de mirar el móvil o salir corriendo de la cama.

En una entrevista que ha concedido a La Vanguardia, la comunicadora defiende que algunos gestos cotidianos pequeños pueden transformar la manera en la que afrontamos la jornada.

"Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día", explica la autora, que recientemente ha publicado un libro sobre cómo podemos integrar el yoga en nuestro día a día sin necesidad de acudir constantemente a clases o disponer de mucho tiempo libre.

Según cuenta, el cuerpo necesita activarse poco a poco después de varias horas de descanso. Por ello, recomienda dedicar apenas unos minutos al día a estirar brazos, piernas y espalda antes de levantarse. "Los animales, cuando se despiertan, lo primero que hacen es desperezarse. Nosotros deberíamos hacer lo mismo".

Persona mayor haciendo yoga

Persona mayor haciendo yoga / Sport.es

La especialista insiste en que el yoga no se limita únicamente a practicar diferentes posturas sobre una esterilla. Para Cristina, la clave está en tomar conciencia del cuerpo: prestar atención a la postura, respirar conscientemente o evitar pasar horas encorvados frente al móvil o el ordenador.

En esta misma entrevista, Giner insiste en que estamos sometidos a una vida muy sedentaria y es necesario introducir movimientos a lo largo de toda la jornada laboral para cambiar esto: levantarnos de la silla, mover el cuello y el hombro o hacer pausas para respirar son gestos muy sencillos.

Y por supuesto, tenemos que escuchar esas señales del cuerpo que nos avisan de estrés acumulado y tensión: "el cuerpo nos avisa constantemente, pero muchas veces no le hacemos caso".

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Con un enfoque tan sencillo como realista, Cristina Giner recomienda aplicar el yoga en el día a día, e ir más allá de las tradicionales clase de esta disciplina para notar cambios.

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