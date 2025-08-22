Cristina Conde revela el impactante significado de 'La canción del velero': "Va con segundas..."

'La Canción del Velero' lleva más de dos décadas sonando en verbenas, fiestas de pueblo y karaokes de toda España. Ese estribillo pegadizo de "Quiero montarme en tu velero..." se convirtió en todo un himno del verano a principios de los 2000 gracias al grupo La Fiesta. Pero lo que pocos sabían, hasta ahora, es el verdadero significado que se esconde tras su letra.

Cristina Conde, vocalista de la banda, ha visitado el programa 'Y ahora Sonsoles' y ha dejado a todos con la boca abierta. Entre risas y guiños cómplices, la cantante explica que “mucha gente, hasta el día de hoy, después de más de 20 años, no sabía lo que significaba” en realidad la famosa letra de La Canción del Velero.

Cuando la presentadora le pregunta si la canción lleva doble sentido, Conde no duda en aclararlo: “Hombre, pues va con segundas”. Y para muestra, se lanza a cantar uno de los versos más recordados del tema: “Quiero montarme en tu velero”, guiñando un ojo y acompañando la frase con un gesto bastante revelador, seguido de “ponerte yo el sombrero” y un pícaro “ay, ay, ay” mientras baila.

"¿El sombrero qué puede ser?"

En ese momento, todos en el plató rompen a reír y Cristina juega a dejar pistas: “¿El sombrero qué puede ser...?”, pregunta entre carcajadas a los colaboradores, para acto seguido insistir en que la supuesta prenda de vestir "es muy importante…”.

La gran revelación llega segundos después, cuando la cantante deja caer la explicación definitiva: “Para no tener enfermedades, hay que tomar precauciones”. Es decir, que el famoso sombrero no es otra cosa que un preservativo.

La sorpresa en plató ha sido mayúscula. Entre risas nerviosas, muchos han admitido que llevaban toda la vida bailando y cantando la canción sin tener ni idea del mensaje que se escondía detrás de la letra más festiva de La Fiesta.

Y claro, consecuentemente, ha llegado la pregunta obligada: "¿Pero quién se inventó esta canción?", le apelan los colaboradores. A lo que Cristina responde, sin dudar: "Alejandro Abad", el compositor de algunos de los grandes éxitos de la música española, participante de Eurovisión e incluso exconcursante de Gran Hermano VIP. Todo un 'showman' del país.

“¡Hombre! Nuestro queridísimo Alejandro Abad”, exclama rápidamente la presentadora. Dos décadas después, La Canción del Velero deja el tono inocente que transmiten sus acordes y melodías para descubrir tras de sí un mensaje algo más pícaro de lo que muchos habrían podido imaginarse.