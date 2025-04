Cristina, una de las camareras de 'First dates', participa como cita y revela su trastorno: "Nos vemos en el camino de la vida"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Hoy el programa ha cambiado ligeramente su funcionamiento habitual y ha acogido la cita de una de las camareras habituales cada noche. Concretamente a Cristina, de 45 años, que es una de las gemelas que lleva en el programa desde hace ocho años, junto con su hermana Marisa.

Ahora, cansada de ver como muchos se dan el "sí", ha decidido participar activamente y se ha encontrado con Víctor, alguien que le transmitía confianza porque se sentía como en casa, al ocurrir en su lugar de trabajo.

La noche empezaba con los piropos de Carlos Sobera, que animaba a su compañera antes de arrancar con la cita. Según comentó, la camarera habitual lleva dos años soltera y no ha conseguido encontrar su nueva media naranja, más allá de citas esporádicas.

Cristina es una de las gemelas camareras del programa. / Cuatro

Su cita, Víctor, tiene 43 años y se dedica a la mecánica industrial. Además, se mostraba entusiasmado con la cita al verla cada noche en su pantalla, algo que se transmitió durante la cena dado el buen rollo que se notaba entre los dos.

En un ataque de sinceridad, Cristina revelaba que padece un trastorno que le ha afectado durante su vida, pero que tiene prácticamente bajo control: TOC (trastorno obsesivo-compulsivo). Lo que no esperaba es que Víctor hiciera lo mismo, pues desvelaba que en su caso, lo que padece es la enfermedad de Crohn, que afecta al trato gastrointestinal y provoca su inflamación e irritación.

Cristina y Víctor compartieron cita en 'First dates'. / Cuatro

Con la cita avanzada, Marisa se llevaba a su hermana para preguntarle por sus sentimientos respecto a la cena con Víctor, que ha definido como alguien "majísimo, educado y con unos valores que enamorarían a cualquiera". Sin embargo, reconocía no sentir ese 'feeling' necesario para considerar al otro como su nueva pareja, cosa que lamentaba "porque es una persona fantástica". Así, todo terminaba con la negativa de Cristina a tener una segunda cita: "Nos vemos en el camino de la vida", terminaba la camarera.