Cristina Boscá se separa: La locutora de 'Anda Ya' confirma su divorcio dos años después

A día de hoy parece mentira que un rostro conocido pueda ocultar una separación o divorcio, y más todavía si hay niños de por medio, aunque la presentadora de 'Anda Ya', Cristina Boscá, ha conseguido hacerlo. Según se ha podido saber ahora, la locutora de LOS40 lleva dos años soltera desde que dividiera su camino respecto al del padre de sus dos hijos, Ángel Martos.

La prensa especializada en temas del corazón habla de "ruptura silenciosa", pues ningún medio se había percatado de la situación matrimonial de Boscá. La valenciana y su exmarido se enamoraron cuando eran adolescentes y han mantenido la buena relación, según podía saber 'Vanitatis', pese a la ruptura, priorizando el bienestar de sus hijos. Por este motivo, continúan haciendo muchos planes juntos en familia e intentan llevarlo de la mejor manera posible.

Los primeros síntomas de que su vida amorosa había dado un vuelco se dejaron notar a partir de una publicación en Instagram del pasado 10 de enero. Acompañando a una fotografía de ella misma sentada en la turbina de un avión, escribía un sentido texto en el que se sincera acerca del amor: "Creo que soy la persona más romántica del mundo", empezaba.

Más adelante, aseguraba haberse sentido enamorada toda la vida porque a ella "los enamoramientos le duran una eternidad". Aunque el texto haga referencia a su primer amor, cuando tenía seis años y la rechazaron "porque estaba gorda", se puede extrapolar a lo que ha sido su vida sentimental futura, con Martos.

También aseguraba "no saber romper", ni "apartar a alguien de su vida aunque ya no tenga el mismo papel". Explicaba que donde no llega el amor romántico, sí que lo hace la amistad y que intenta mantenerla "como sea": "yo sigo empeñada en coger todos esos trocitos cariñosamente, como merecemos, juntándolos y metiéndolos de nuevo en ese molde que mi razón ha construido para él", comentaba.

Acostumbrada a tener el corazón siempre ocupado con el amor de otras personas, cree que ya es momento de "dejar sitio para un nuevo amor" en esta etapa de la vida: "Creo que, por primera vez, ese nuevo amor, voy a ser yo", revelaba, dejando claro que no tiene ganas ahora mismo de intentar empezar una nueva relación con nadie.

En este sentido 'Vanitatis' también revela que la presentadora empezó una relación con otra persona poco después de romper con el padre de sus hijos, un compañero de trabajo con el que ha estado estos dos años y con quien ahora ha roto. Ahora, con todas las piezas del puzle sobre la mesa, esa publicación cobra todo el sentido del mundo y nos permite completar el rompecabezas de la vida sentimental de Cristina Boscá.