Cristiano Ronaldo podría ser el siguiente fichaje para la película ‘Fast & Furious 11’

La franquicia de películas Fast & Furious (conocida en Hispanoamérica como Rápidos y furiosos y en España como A todo gas) es una saga de acción centrada en automóviles que comenzó en 2001. Hasta ahora, la saga principal cuenta con diez películas estrenadas, con una undécima y última entrega planeada para 2027.

La undécima entrega, titulada provisionalmente Fast XI o Fast X: Part 2, será la película final de la saga principal y está prevista para abril de 2027. El actor Vin Diesel ha mencionado que la intención es regresar a la cultura de las carreras callejeras y a la ciudad de Los Ángeles para el cierre de la historia.

Cristiano, como 'la traca final'

El futbolista portugués lleva tiempo ampliando su presencia más allá del fútbol y explorando nuevos terrenos dentro del mundo del entretenimiento. Tras aparecer vinculado a varios videojuegos, ser imagen de un título free to play y servir de inspiración para personajes digitales, todo apunta a que el siguiente paso del astro portugués podría estar en la gran pantalla.

En este contexto, su nombre ha comenzado a sonar con fuerza dentro de una de las sagas cinematográficas más populares del cine comercial. Vin Diesel, rostro emblemático de Fast & Furious, ha compartido recientemente una imagen junto a Cristiano Ronaldo, alimentando los rumores sobre una posible colaboración en la próxima entrega de la franquicia.

El propio actor no ha ocultado su entusiasmo ante esta posibilidad. A través de sus redes sociales, Vin Diesel aseguró que ya existe un personaje pensado específicamente para Cristiano Ronaldo, al que definió como una figura “única y auténtica” dentro del universo Fast. Un mensaje que ha disparado la expectación entre los seguidores del cine de acción y los fans del futbolista.

Esta invitación no llega por sorpresa, ya que Ronaldo lleva meses mostrando interés por la industria cinematográfica. En abril de este mismo año, el delantero anunció la creación de su propia productora, UR/MARV, un proyecto compartido con el director y productor británico Matthew Vaughn, conocido por grandes producciones internacionales.

La productora nace con la idea de unir el deporte con la narrativa audiovisual, apostando por nuevas formas de contar historias. El propio Ronaldo definió esta etapa como un momento ilusionante de su carrera, dejando claro que su ambición va más allá de los terrenos de juego y que el cine ocupa un lugar destacado en sus planes de futuro.

La productoria necesita reducir gastos

Sin embargo, la posible incorporación de CR7 a Fast & Furious 11 no depende únicamente de la voluntad de Vin Diesel. Universal Pictures mantiene una postura cautelosa tras el elevado coste de la entrega anterior, cuyo presupuesto rondó los 340 millones de dólares, una cifra que puso en duda la rentabilidad de la saga.

Desde el estudio han sido tajantes: el presupuesto de la próxima película debe situarse por debajo de los 200 millones si quiere salir adelante. Esta condición obliga a replantear fichajes, escenarios y el alcance general del proyecto, algo que complica la llegada de una estrella mundial como Cristiano Ronaldo.

A todo esto se suma la falta de un guion definitivo. Jason Momoa ha reconocido recientemente que la historia aún no está cerrada, lo que retrasa cualquier decisión importante. Por ahora, Fast 11 sigue sin fecha de estreno y rodeada de incógnitas, mientras los fans esperan saber si finalmente el cine y el fútbol se unirán en el esperado cierre de la saga.