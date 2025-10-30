FAMOSOS
Cristiano Ronaldo Jr. presume de su primer Lamborghini con solo 15 años
¿Cómo no va a sorprender que un chico de su edad tenga ya un coche de lujo en el garaje?
En los cumpleaños, es habitual regalar algo que la persona que cumple años necesite o desee, como un libro, una película o un viaje. Sin embargo, entre los famosos, los regalos van más allá. Sino que se lo digan al joven Cristiano Ronaldo Jr, que con tan solo 15 años, ya tiene en el garaje su primer Lamborghini.
El hijo mayor de Cristiano Ronaldo ha sorprendido a sus seguidores al publicar en X una imagen posando con su primer coche, acompañando la fotografía del mensaje "First car".
Como puedes ver en esta noticia, el joven aparece junto a un impresionante Lamborghini Urus S blanco, un SUV deportivo que refleja claramente que está siguiendo los pasos de su padre, tanto dentro como fuera del campo de juego.
En la fotografía, compartida desde su cuenta @cristianojrx7, se le ve sonriente junto al vehículo, un modelo de lujo cuyas principales características no pasan desapercibidas: el Lamborghini Urus S cuenta con un motor V8 biturbo de 650 caballos capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos, alcanzando una velocidad punta de 305 km/h.
Aunque no podemos confirmarlo por ahora, todo apunta a que el coche podría haber sido un regalo de su padre, ya que el vehículo no corresponde a la última versión existente de este modelo, recién actualizada en 2025.
Quizás sea uno de esos vehículos que el propio Cristiano Ronaldo tenía en su colección, una de las más exclusivas en lo que a superdeportivos se refiere, con decenas de modelos de marcas como Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce o McLaren, y por supuesto, Lamborghini.
¿Te preguntas cuánto cuesta un Lamborghini Urus S? El precio de este modelo ronda los 265.000 euros, aunque como sucede con cualquier vehículo de lujo, el equipamiento puede encarecerlo todavía más.
Y sí, Cristiano Ronaldo Jr. tendrá que esperar a cumplir 18 años para poder conducirlo legalmente en Arabia Saudí, o bien obtener un permiso de aprendizaje a los 17 años, siempre bajo la supervisión de un adulto.
