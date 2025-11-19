FAMOSOS
Cristiano Ronaldo, invitado de honor de Trump en la Casa Blanca
El futbolista portugués del Al-Nassr saudí acudió a una cena exclusiva en la Casa Blanca
Pocas personas se iban a imaginar ver a Cristiano Ronaldo, futbolista del Al-Nassr saudí, con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pero se convirtió en realidad tras la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, a Washington.
El pasado martes, la Casa Blanca decidió celebrar una cena de gala para homenajear a la delegación de Arabia Saudí encabezada por el príncipe heredero de Arabia Saudí. Como parte de la representación saudita acudió Cristiano Ronaldo con su pareja, Georgina Rodríguez.
No fue el único invitado de honor a la cena de gala, ya que también estuvieron presentes Elon Musk, directivo ejecutivo de Tesla, y Tom Cook, director ejecutivo de Apple, entre otras celebridades importantes del sector de la política, del deporte y de los negocios.
Durante la cena, Donald Trump tuvo unas palabras de agradecimiento al exjugador del Real Madrid. Primero de todo, el político republicano aseguró que ahora se siente "más respetado", tras la visita del astro portugués a la Casa Blanca.
"Esta sala está repleta de los mayores líderes del mundo: en los negocios, en el deporte…", comentó el mandatario estadounidense.
Sobre la presencia del futbolista del Al-Nassr saudí, el presidente de Estados Unidos confesó que "mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo. Ahora que está aquí, creo que mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor".
Hace un tiempo, el astro portugués desveló en una entrevista que tenía ganas de mantener una conversación profunda con Trump, con el objetivo de dialogar sobre temas globales y para saber "cómo contribuir a la paz mundial".
