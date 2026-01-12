Cristiano Ronaldo y Georgina estrenan la mansión más cara de Portugal: Todos los detalles del 'casoplón' de 25 millones

A Cristiano Ronaldo se le metió entre ceja y ceja superar la cifra de los 1.000 goles en su carrera y parece empeñado en no retirarse hasta conseguirlo. Más allá del terreno de juego, el ex del Real Madrid y su futura esposa, Georgina Rodríguez, han adquirido una nueva casa, una más, ahora en Portugal.

Se trata de una supermansión valorada en 25 millones de euros que los convierte en los propietarios del hogar más caro de todo el país. Ahora, después de varios años de reformas, desde 2020 para ser exactos, la pareja ya se puede trasladar para vivir en cualquier momento que deseen, algo que parece improbable en estas fechas dado que el futbolista se encuentra en plena competición con su equipo en Arabia Saudita.

La nueva casa de CR7 en Portugal, en construcción. / ·

La propiedad se encuentra en la zona costera del parque natural de Cascais, en el lujoso barrio de Quinta da Marinha, en el famoso triángulo dorad que conforman Estoril, Cascais y Sintra.

Es una zona exclusiva en el que tienen casa algunas de las familias más poderosas de toda europa, como las antiguas monarquías de los Saboya, los Orléans, los Habsburgo e incluso los Borbones, muchos de ellos situados a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque también famosos de hoy como las hijas de Bruce Springsteen, Jessica, o la de Bill Gates, Jennifer.

Aunque está repleto de segundas residencias, se espera que esta sea la casa principal de CR7 en el futuro, de regreso a su país una vez cuelgue las botas, según revela 'Semana'. Tiene 5.000 metros cuadrados habitables, que se encuentran en una parcela total de 12.000 metros cuadrados, más que un campo de fútbol, y numerosas comodidades que solo están al alcance del goleador más grande de siempre.

La nueva mansión de CR7 en Portugal. / ·

Construida a tan solo 200 metros del océano Atlántico, la casa tiene dos pisos que destacan por la luminosidad de sus cristaleras, rematadas por terrazas por doquier para disfrutar del sol. En el exterior también hay una piscina, de cristal, y tiene un garaje con capacidad para 20 coches.

Ya dentro de la propiedad hay otra piscina interior, además de un cine, un gimnasio, una vinoteca, grifería de oro, suelo de mármol, playa privada... y para vivir, siete habitaciones, ocho lavabos y varios salones de estar repartidos en diferentes ambientes para no aburrirse nunca ni sentirse atrapados al ver siempre lo mismo.

La nueva mansión de CR7 en Portugal. / ·

En cuanto a 'facilities' en el barrio, la casa está rodeada de experiencias para gente con dinero, como campos de golf de clubes privados, escuelas internacionales de primer nivel, centros ecuestres exclusivos o restaurantes con estrellas Michelin que destacan por su cocina con marisco.

Con esta nueva mansión, CR7 sigue ampliando su flota de casas por todo el mundo. En su país cuenta con una casa en su localidad natal, Funchal valorada en ocho millones de euros. Una en el centro de Lisboa (7,2 millones), dos en una isla artificial del Mar Rojo (nueve y 10 millones), otra en Marbella (1,4 millones), en Madrid, en Turín o su actual residencia en el país árabe, más las que seguramente no sean públicas.